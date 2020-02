Hannover

„Es war eine schöne Zeit, vielen Dank, ich werde jetzt Yogalehrerin.“ So eröffnet Christine Prayon ihr Kabarettprogramm „ Abschiedstour“, um es gleich wieder zu beenden, denn sie will jetzt Menschen helfen, die „das Gefühl haben, kein Gefühl mehr zu haben“. Mit Kabarett sei sie fertig. „Wenn Korruption und Lüge salonfähig sind, was soll ich dann noch aufdecken? Wenn alles transparent ist, was willste dann mit Satire noch sichtbar machen?“, fragt sie, nachdem sie eine rote Clownsnase abgenommen hat.

So sitzt sie dann auf der Bühne, trinkt einen Schluck Wasser, schweigt und schaut ins Publikum, das hier und da nervös zu lachen beginnt. Anstatt die werdende Anspannung aufzulösen, etwa mit einem kleinen Witz, merkt Prayon nur erleichtert an: „Herrlich, ich muss nicht mehr mit einer Pointe enden.“

Das böse Wort

Meint die das ernst? Und ob! Aber Prayon hört alles andere als auf – sie fängt erst so richtig an, druckpunktgenau und schonungslos. Vieles, was sie in den folgenden anderthalb Stunden sagt und persifliert, ist weder lustig noch witzig, es bleibt einem das Lachen wie beim Kabarett sonst üblich auch nicht im Halse stecken. Dafür aber implantiert Prayon einen Gedanken: Was wäre, wenn der Kapitalismus nicht die letzte Antwort ist? Was wäre, wenn ein anderes System bessere Lösungen bereithielte?

Und dann sagt sie das böse Wort, das alle Kapitalisten bis ins Mark verängstigt: Kommunismus. Um direkt klarzustellen: „Solange das Ding Kommunismus heißt, bin ich raus. Lieber Apokalypse als Kommunismus.“ Dann lieber Kapitalismus, „denn der funktioniert – zwar nicht für alle, aber immerhin schon mal für ein Prozent“.

Nachrichten aus der Zukunft

Sie müsse „den Mächtigen die Hosen runterziehen“, hat Prayon mal in einem Interview gesagt. An diesem Abend aber zieht sie nicht – sie zerrt und zerfetzt. Prayon präsentiert Nachrichten aus einer nicht allzu fernen Zukunft, in der Arbeitssuchende ins Ausland abgeschoben werden, damit die hiesige Arbeitslosenquote weiter sinken kann. Prayon bezeichnet ihr Programm gegen Ende selbst als „Fascho-Revue“, die vielleicht im Jahr 2020 noch was gebracht hätte. Denn Prayon ist mit ihrem Programm bereits im düsteren Morgen. „Utopien sind der Killer, wenn’s lustig sein soll“, sagt sie, „Dystopien dagegen sind super dafür.“

Kabarett der Zukunft

Was Prayon unter anderem so aufregt, beschrieb der US-amerikanische Medienwissenschaftler Neil Postman Mitte der Achtzigerjahre mit dem Satz: „Wir amüsieren uns zu Tode.“ Postman meinte damals, dass wenn aus Bürgern Zuschauer würden und ihre öffentlichen Angelegenheiten zu Varieténummern verkämen, dann sei die Nation in Gefahr. Bei Prayon heißt das: „Jetzt wird gelacht, nicht gedacht!“ und gipfelt im von ihr verkörperten GröCoZ, dem „Größten Comedian aller Zeiten“, der im Sportpalast der Zukunft dem versammelten Volk die Frage entgegenbrüllt: „Wollt Ihr die totale Comedy?“

Am Ende scheinen viele Zuschauer in sich gekehrt den Pavillon zu verlassen. Es bleibt da diese eine Frage – was wäre, wenn …? Prayons Programm ist viel mehr als nur gelungene Unterhaltung mit messerscharfer Analyse der aktuellen Verhältnisse. Es ist Kabarett vom Feinsten, vielleicht sogar ein Ausblick auf das Kabarett der Zukunft.

Von Dirk Kirchberg