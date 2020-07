Hannover Concerts: Keine Konzerte mehr in diesem Jahr?

Hannover

Es ist eine stolze Zahl: Für rund 34.000 Fahrzeuge hat Hannover Concerts Tickets für die Veranstaltungen der Autokultur auf dem Schützenplatz verkauft. In den Autos durften meist jeweils zwei Personen sitzen. Zwischen dem Auftritt der Pochers am 7. Mai zum Beginn der Reihe und dem Auftritt der Pochers zum Finale am 12. Juli haben also trotz Kontaktsperre und Abstandsgeboten bis zu 70.000 Menschen ein breit gefächertes Programm mit Konzerten, Lesungen, Comedy-Abenden und anderem erlebt. Zusammen mit dem Autokino, das Hannover Concerts gemeinsam mit der Eventit AG auf dem Messegelände für die Autokultur organisiert hat, waren es sogar 100.000 Besucher.

Doch was klingt wie eine echte Erfolgsgeschichte, ist tatsächlich eher Stimmungskosmetik. Natürlich war es ein starkes Signal, während des Lockdowns so viele Veranstaltungen anbieten zu können. Ein „schönes Projekt“ nennt Hannover-Concerts-Geschäftsführer Nico Röger dann auch die Autokultur. „Doch das ist keine Art der Veranstaltung, die wir dauerhaft durchführen können.“ Nach gut zwei Monaten ist darum nun definitiv Schluss mit den Autokonzerten. „Man soll ja aufhören, wenn es am Schönsten ist“, sagt Röger.

„Kein Format, um Geld zu verdienen“

Er sei dankbar, dass es möglich gemacht wurde. Weil viele Künstler spontan zugesagt hätten. Und weil Sponsoren wie etwa Rossmann und Enercity mit von der Partie gewesen sein. Die seien allerdings auch nötig gewesen, rechnet der Geschäftsführer vor: „Das ist kein Format, um Geld zu verdienen.“

Wann sein Unternehmen wieder Geld verdienen wird, ist derzeit offen. Bis zum 31. Oktober sind Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verboten. Für Hannover Concerts bedeutet das: Die meisten geplanten Konzerte müssen abgesagt oder verschoben werden. Eine Reduzierung des Platzangebots in den einzelnen Sälen kommt für Röger momentan nicht infrage. „Wir können nicht in der Swiss-Life-Hall vor 500 Zuschauern spielen“, sagt er. Aus wirtschaftlichen Gründen – aber auch, weil es auf Dauer absurd sei: „Konzerte leben nun einmal von Nähe, vom Tanzen, von der Stimmung und den Emotionen.“

Veranstaltungen nur ohne Abstandsregeln

Bis jetzt hat Hannover Concerts schon 163 Veranstaltungen verlegt. „Und es werden leider wohl noch mehr dazukommen“, glaubt Röger. „Wir gehen erst wieder an den Start, wenn wir ganz normal und ohne Abstandsregeln veranstalten dürfen.“ Darum hat er bereits ein Szenario durchgeplant, nach dem es in diesem Jahr überhaupt keine Veranstaltungen mehr gibt. „Wir würden gern im November wieder spielen und hoffen, dass noch etwas geht“, sagt er, aber man sei auch realistisch: „Eigentlich ist das Jahr schon vorbei.“

Wirtschaftlich lässt sich diese Zeit nur überstehen, wenn möglichst viele Termine verlegt werden können, sagt Röger. Dabei hofft er auf die Solidarität der Ticketkäufer, die ihre Eintrittskarten bis zum Ersatztermin aufheben, statt sie zurückzugeben. Komplette Absagen wie die für den Auftritt von Paul McCartney führten dagegen direkt zu erheblichen Verlusten. „Schon jetzt gilt wirtschaftlich die Alarmstufe Rot.“ Sollte es aber auch im kommenden Jahr nicht möglich sein, Konzerte ohne Abstandsregeln anzubieten, werde die gesamte Branche nicht ohne „massive Hilfe“ überleben können, glaubt Röger.

Das Positive an der Krise

Vorwürfe gegen die Politik erhebt er angesichts dieser düsteren Aussichten allerdings nicht. Röger findet, dass Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern bis jetzt gut mit der Corona-Krise umgegangen sei, und er hat sogar Verständnis, dass seine Branche wohl am längsten von den Beschränkungen betroffen sein wird. Röger hofft, dass sich nun bald sinnvolle Perspektiven auch für Veranstalter und Künstler eröffnen. Bis dahin versuche er, „das Positive aus der Sache rauszuziehen“. Die Autokultur war sicher ein Beispiel dafür.

Von Stefan Arndt