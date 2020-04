Herr Röger, seit einem Monat keine Veranstaltungen – was haben Sie bei Hannover Concerts in den zurückliegenden Wochen gemacht?

Wir haben viele Konzerte verlegt, wir stehen mit den Behörden im engen Kontakt, müssen Ansprechpartner sein, bei unseren Konzertpartnern wie auch bei unseren Kunden, dem Konzertpublikum. Viele unserer 27 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Wir wollen unbedingt vermeiden, jemanden zu entlassen.

Fast 100 Konzerte sind verlegt worden, teils ans Jahresende, teils ins kommende Jahr. War da überhaupt noch Platz zwischen den anderen Veranstaltungen?

Im Moment bekommen wir die Verlegungen noch untergebracht. Aber das wird natürlich immer enger. Zudem können wir an Tagen, auf die wir Termine schieben, keine neuen Konzerte buchen. Deshalb ist der wirtschaftliche Schaden momentan gar nicht zu beziffern. Fest steht aber, dass am Ende etwas fehlen wird, das wir nicht wieder einholen können. In der Phase der Nachholtermine wird es jedenfalls ein geballtes Programm, das natürlich auch logistisch für uns eine echte Herausforderung wird. Aber wir freuen uns sehr drauf.

„Wir brauchen Planungssicherheit – und die Künstler auch“

Kann man sich als Veranstalter gegen Corona versichern?

Es gibt für unsere Branche, wie auch gegen unwetter- und terrorbedingte Ausfälle Versicherungen im Fall von Pandemien und Epidemien, aber da hat bislang kaum jemand dran gedacht – rund 80 Prozent der Veranstalter haben so eine Versicherung nicht.

Schließen Sie jetzt denn eine ab?

Natürlich beschäftigen wir uns jetzt damit, aber das ist auch eine Frage der Konditionen.

Die Politik will sich demnächst erklären – haben Sie Zeichen vernommen, wie es weitergehen könnte?

Nein, aber wir sind realistisch genug, dass wir sagen: Wir werden vermutlich relativ lange warten müssen und vielleicht erst mit kleinen Bausteinen wieder anfangen können. Wir spüren die Wertschätzung bei Stadt, Region und Land, aber wir müssen Geduld haben. Fest steht, klare Ansagen helfen uns weiter als scheibchenweise informiert zu werden. Wir brauchen Planungssicherheit. Die Künstler übrigens auch. Deshalb ist es wichtig, dass länderübergreifend entschieden wird. Nur dann kann man vernünftig Tourneen planen.

Paul McCartney ist für den 4. Juni als einziges Stadionkonzert in diesem Jahr geplant. 40.000 Menschen, viele davon betagt, auf engem Raum – klingt bei der derzeitigen Lage schwer vorstellbar. Wie ist der Stand?

Wir stehen im engen Austausch mit allen Beteiligten und besprechen alle Eventualitäten. Die Schwierigkeit ist auch in so einem Fall, dass McCartney auf Welttournee ist und auch in Ländern spielen will, in denen es jetzt schon untersagt ist, dass er spielt. Auch hier müssen wir abwarten.

„Wir sind bereit, wenn es weitergehen kann“

Es schwirrt das Gerücht durch die Szene, dass es das ganze Jahr keine Veranstaltungen mehr geben könnte. Ist das realistisch – oder einfach nur eine Worst-Case-Spekulation?

Denkbar ist in dieser Krise alles. Ein Virologe sagt: Konzerte bis nächstes Jahr um diese Zeit sind nicht möglich, ein anderer sagt: Doch, es ist möglich. Wir wollen uns daran nicht beteiligen, wir sind keine Spezialisten. Wir stehen Gewehr bei Fuß und sind bereit, wenn es weitergehen kann, wenn es sicher ist und die Gesundheit der Menschen nicht mehr auf dem Spiel steht. Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich wieder losgeht, aber auszuschließen ist es in der jetzigen Situation nicht, dass es bis zum Ende des Jahres keine Veranstaltungen gibt.

Momentan wird bundesweit eine Regelung diskutiert, bei denen die Kartenkäufer einen Gutschein vom Veranstalter erhalten, der bis Ende 2021 gültig ist. Machen Sie da mit?

Wir diskutieren das gerade. Aber wir haben da gar nicht so einen großen Druck, denn wir merken, dass sehr viele Leute Verständnis für die Situation haben und solidarisch sind. Das ist nicht selbstverständlich und hat, glaube ich, auch etwas mit Vertrauen zu tun. Wir hoffen, dass die Kartenkäufer ihre Tickets behalten und den Ersatztermin wahrnehmen.

Viele Menschen sagen: Die Welt nach Corona wird nicht mehr so wie vor Corona sein. Betrifft das auch Ihre Branche?

Es gibt viele Fragezeichen. Wenn wir nächstes Jahr oder vielleicht schon im September wieder Konzerte machen dürfen – können internationale Künstler überhaupt nach Deutschland reisen? Fest steht, dass alle Beteiligten noch stärker zusammenarbeiten müssen, um Konzepte zu entwickeln, wie ein Konzertbetrieb künftig ablaufen kann. Aber wir schauen momentan nur in die Glaskugel.

Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zur Person Nico Röger ist seit 2014 Geschäftsführer von Hannover Concerts, er rückte für den überraschend verstorbenen Firmengründer Wolfgang Besemer auf, der das Unternehmen 1979 mit Michael Lohmann gegründet hatte. Der 32-jährige Röger leitet Hannover Concerts heute mit Benjamin Chatton, nachdem Gründer Michael Lohmann sich Anfang des Jahres aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat.

Was lernt man aus dieser Krise?

Ich glaube, viele Menschen merken jetzt, welche Freiheit es bislang bedeutet hat, einfach ein Konzert besuchen und abfeiern zu können. Vielleicht genießt man das in Zukunft anders – und steckt das Handy auch mal weg, anstatt den ganzen Abend mitzufilmen.

Fühlt man sich als Kulturveranstalter in einem Lockdown und der nun langsam beginnenden Öffnung nachrangig behandelt? Am Ende der Systemrelevanz?

Fakt ist: Wir sind nach hinten gerutscht. Am Anfang waren wir durch die Konzertabsagen im Fokus, dann kam das Toilettenpapier und dann andere Themen. Fakt ist auch: Kultur ist wichtig, und sie kommt momentan zu kurz. Wir spüren die Wertschätzung bei Stadt, Region und Land, jetzt hoffen wir, dass unsere Belange bald wieder aufgegriffen werden.

Von Uwe Janssen