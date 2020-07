Hannover

Mindestens bis zum 31. Oktober bleiben in Niedersachsen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verboten. Darum kann auch der Konzertveranstalter Hannover Concerts viele in dieser Zeit geplante Konzerte nicht durchführen. Einige Veranstaltungen hätten bereits im Frühjahr stattfinden sollen und werden nun weiter verschoben. Gemeinsam mit den Künstlern will der Veranstalter neue Ersatztermine finden. Bereits gekaufte Karten behalten weiter ihre Gültigkeit.

Diese Termine werden verschoben

30. Juli: Das Konzert von Sunrise Avenue , das für den 30. Juli in der ZAG-Arena geplant war, soll im kommenden Jahr nachgeholt werden.

, das für den 30. Juli in der ZAG-Arena geplant war, soll im kommenden Jahr nachgeholt werden. 30. Juli: Roy Bianco & die Abbrunzati Boys spielen statt am 30. Juli am 14. Mai 2021 im Musikzentrum .

spielen statt am 30. Juli am 14. Mai 2021 im . 6. August: Wavvyboi spiet statt am 6. August am 13. Juni 2021 im Musikzentrum .

spiet statt am 6. August am 13. Juni 2021 im . 8. August: Neuer Termin für Peter Maffay in der ZAG-Arena: 29. September 2021

in der ZAG-Arena: 29. September 2021 21. August: The Boss Hoss sollen jetzt am 16. Juli 2021 auf der Gilde Parkbühne spielen.

sollen jetzt am 16. Juli 2021 auf der spielen. 22. August: Sido kommt am 3. Juli 2021 zum Konzert auf der Gilde Parkbühne .

kommt am 3. Juli 2021 zum Konzert auf der . 23. August: Alvaro Soler spielt am 4. Juli 2021 auf der Gilde Parkbühne .

spielt am 4. Juli 2021 auf der . 26. August: Das Konzert mit SDP in der Swiss-Life-Hall wird auf den 19. Mai 2021 verlegt.

in der wird auf den 19. Mai 2021 verlegt. 26. August: Hundreds spielen nun am 11. Mai 2021 im Pavillon.

spielen nun am 11. Mai 2021 im Pavillon. 27. August: Das Konzert mit SDP in der Swiss-Life-Hall wird auf den 20. Mai 2021 verlegt.

Ben Zucker kommt am 27. August 2021 auf die Gilde Parkbühne. Quelle: Irving Villegas

28. August: Ben Zucker tritt erst am 27. August 2021 auf der Gilde Parkbühne auf.

tritt erst am 27. August 2021 auf der auf. 29. August: Fettes Brot ist am 26. August 2021 auf der Bilde Parkbühne zu Gast.

ist am 26. August 2021 auf der Bilde zu Gast. 2. September: Howard Carpendale gibt sich am 11. November 2021 die Ehre in der Swiss-Life-Hall .

gibt sich am 11. November 2021 die Ehre in der . 6. September: Provinz spielt nun am 8. April 2022 im Lux.

spielt nun am 8. April 2022 im Lux. 8. und 9. September: Eure Mütter wollen am 15. und 16. Oktober 2021 im Aegi spielen.

wollen am 15. und 16. Oktober 2021 im Aegi spielen. 8. September: Faso spielt am 28. April 2021 im Lux.

spielt am 28. April 2021 im Lux. 9. September: Giant Rooks sind am 26. Mai 2021 in der Swiss-Life-Hall zu erleben.

sind am 26. Mai 2021 in der zu erleben. 11. September: Megaloh spielt am 20. Februar 2021 im Lux.

spielt am 20. Februar 2021 im Lux. 14. September: Bengio kommt am 27. Mai 2021 in Musikzentrum .

kommt am 27. Mai 2021 in . 23. September: Hubert von Goisern tritt am 5. Oktober 2021 im Aegi auf.

tritt am 5. Oktober 2021 im Aegi auf. 23. September: Grossstadtgeflüster kommen am 18. Juni 2021 ins Capitol.

Kommt im Oktober, aber erst 2021: Kim Wilde. Quelle: Sascha Baumann

2. Oktober: Kim Wilde spielt am 7. Oktober 2021 im Capitol.

spielt am 7. Oktober 2021 im Capitol. 6. und 7. Oktober: Sascha Grammel zeigt seine Show am 7. und 8. Januar 2021 in der Swiss-Life-Hall

zeigt seine Show am 7. und 8. Januar 2021 in der 7. Oktober: Bloodhype spielen am 24. September 2021 im Lux.

spielen am 24. September 2021 im Lux. 7. Oktober: Das Konzert mit Seven ist nun am 6. Oktober 2021 im Capitol.

ist nun am 6. Oktober 2021 im Capitol. 10. Oktober: Neuer Nachholtermin für Die drei ??? ist der 28. Juni 2021

ist der 28. Juni 2021 13. Oktober: The Baseballs spielen am 9. Mai 2021 im Capitol

Frühling statt Herbst: James Blunt spielt am 13. April in der ZAG-Arena. Quelle: Handout

14. Oktober: James Blunt kommt am 13. April 2021 in die ZAG-Arena

kommt am 13. April 2021 in die ZAG-Arena 15. Oktober: Provinz spielen am 16. April 2021 im Capitol.

spielen am 16. April 2021 im Capitol. 16. Oktober: Jonathan Zelter ist am 29. Oktober 2021 zu Gast im Lux.

ist am 29. Oktober 2021 zu Gast im Lux. 21. Oktober: Das Milliarden-Konzert im Musikzentrum ist am 21. April 2021

im ist am 21. April 2021 23. Oktober: Santiano spielen am 14. September 2021 in der ZAG-Arena

spielen am 14. September 2021 in der ZAG-Arena 27. Oktober: Neuer Termin für New Model Army ist am 24. Oktober 2021 im Capitol.

ist am 24. Oktober 2021 im Capitol. 29. Oktober: Badesalz kommen am 14. Oktober 2021 in Capitol.

kommen am 14. Oktober 2021 in Capitol. 30. Oktober: Simply Red spielt am 6. November 2021 in der ZAG-Arena.

Von Stefan Arndt