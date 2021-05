Hannover

Die Pandemie begleitet uns schon seit mehr als einem Jahr – und bietet eine Menge Stoff für Autorinnen und Autoren. Mancher Corona-Roman ist bereits erschienen. Andere Schriftsteller wiederum brauchen noch etwas Zeit, um die Krise literarisch zu verarbeiten. Und bei den Lesenden stellt so mancher einen Hang zum Eskapismus fest.

Eine, die auch flieht, ist die Hauptfigur im Roman „Über Menschen“ von Juli Zeh. Dora zieht von der Stadt aufs Land und scheint mit den Begriffen rund um Corona ganz schön überfordert: Social Distancing. Exponentielles Wachstum. Übersterblichkeit und Spuckschutzscheibe. „Dora kommt schon seit Wochen nicht mehr mit. Vielleicht auch schon seit Monaten oder Jahren, aber durch Corona ist das Nicht-mehr-Mitkommen manifest geworden“, schreibt Juli Zeh.

Ein Roman – von Neuem geschrieben

Der Roman „Über Menschen“ von Juli Zeh ist im Luchterhand Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Quelle: penguinrandomhouse.de/dpa

Sie konfrontiert die Leserinnen und Leser mit der Pandemie. In einem Interview mit dem Luchterhand Verlag sagt sie: „Ich hatte die erste Fassung des Romans schon geschrieben, als sich die Pandemie über die Welt auszubreiten begann. Für mich war es ausgeschlossen, an dem Text weiterzuarbeiten, ohne darauf zu reagieren. Deshalb habe ich den Roman ein zweites Mal von Neuem geschrieben und die aktuellen Ereignisse mit einfließen lassen.“

Natürlich hat die Pandemie nicht überall schon Einzug gefunden. Beim Verlag Kiepenheuer & Witsch liegen bislang noch keine Manuskripte vor, die Corona thematisieren. „Belletristik ist ja einfach immer viel mehr als das Abbilden der Realität und nicht primär themengetrieben“, sagt Programmleiterin Sandra Heinrici. Sie hielte es aber nicht für ausgeschlossen, dass existenzielle Erfahrungen mit der Pandemie auch Eingang ins Schreiben finden. Wie genau sich das äußern wird, bleibe abzuwarten – „Literatur eben“.

Pandemien gab es auch schon vorher in der Literatur

Seuchen- und Pandemieszenarien habe es hingegen in der Unterhaltung, im Krimi oder Thriller schon lange vor Corona gegeben, sagt Sandra Heinrici. Einer, der sich nur vordergründig mit einer Seuche beschäftigte, war Albert Camus. Sein Roman „Die Pest“ wurde über Monate hinweg zum unerwarteten Bestseller, berichtet Marcus Gärtner, Programmleiter des Verlagsprogramms Rowohlt Hundert Augen. Und Nachschub blieb wohl nicht aus: „Von den ersten Monaten der Pandemie an wurden uns aus dem In- und Ausland, in Sachbuch wie Belletristik, neue Projekte und bereits vorliegende Texte, die neue Aktualität zu haben schienen, angeboten.“

Den von Agenturen hereinflutenden Massen von Seuchenthrillern und -dystopien hätten sie aber skeptisch gegenübergestanden. „Da die Ausnahmesituation schon seit über einem Jahr unser aller Leben beherrscht, sind nun aber doch einige Bücher zu Erfolgen geworden, die sich mit Corona beschäftigen.“ Er hat festgestellt, dass Leserinnen und Leser der „Maskengegenwart“ trotzdem gern auswichen „eskapistische Lektüren und Versenkung in zeitlose Themen boomen“, sagt Marcus Gärtner.

Festhalten in der Literatur – auch gern als Realitätsflucht. Quelle: Eunika Sopotnicka/Imago

Corona als untergeordnete Erscheinung

Auch Maria Mair, Lektorin bei Hoffmann und Campe, hat in der Belletristik bisher keine dezidierte Hinwendung zu Corona beobachtet. „Die uns im Alltag begleitenden Masken und Abstandsregeln haben, zumindest in den von uns zuletzt gelesenen Manuskripten und Büchern, noch keinen Einzug gehalten“, sagt sie. Eine Ausnahme sei die Erzählung „Bonni Propeller“ von Monika Maron. „Ansonsten tritt Corona in der Belletristik eher untergeordnet in Erscheinung, indem sich in der Krise relevante Themen wie Einsamkeit oder ökonomische Nachhaltigkeit als bedeutsam herauskristallisieren und entsprechend verstärkt verhandelt werden.“

„Trost. Briefe an Max“ von Thea Dorn ist im Penguin Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Quelle: Penguin Verlag/dpa

Ein weiteres Beispiel aktueller Corona-Literatur ist Thea Dorns Erzählung „Trost. Briefe an Max“ (Penguin Verlag). Mit ihr und dem Schriftsteller Daniel Kehlmann diskutierte Juli Zeh vor Kurzem im Interview in der „Zeit“ auch über den Begriff Ausnahmezustand in Hinblick auf die Pandemie. Juli Zeh sagte: „Ich mache mir vor allem Sorgen um gesellschaftliche Veränderungen, die über Corona hinausreichen. Wir gewöhnen uns langsam an eine Rhetorik des Ausnahmezustandes.“

Erst einmal sortieren

Doch muss die Literatur überhaupt so weit sein, das alles zu verhandeln? Laurenz Bolliger, Leitender Lektor für Belletristik bei Hoffmann und Campe, sagt etwa: „Dass die Pandemie in ein paar Jahren in der Literatur vielfach und vielfältig verhandelt wird, davon sind wir überzeugt.“ Solche Ereignisse, vor allem, wenn sie ein derartiges globales Ausmaß annehmen, bräuchten etwas Zeit, bis sie sich ernstzunehmend literarisch niederschlagen. „Auch die Leserinnen und Leser haben wohl gerade noch keine große Lust darauf, jetzt müssen wir uns alle zuerst im Leben sortieren“, findet er.

Bei so manchem oder mancher hat sich das „Nicht-Mehr-Mitkommen“ sicher in den vergangenen Monaten manifestiert, wie Juli Zeh es so treffend beschreibt – und andere, die wollen vielleicht in Zeiten von Spuckschutzscheiben auch gar nicht mehr mitkommen. Für diejenigen, die sich erst mal im Leben sortieren wollen, gibt es ja auch immer noch etwas Wunderbares: Die Flucht in ein gutes Buch – egal ob mit oder ohne Corona.

Von Alina Stillahn