Hannover

Der Sänger ist sichtbar glücklich: „Wer hat gewonnen?“, ruft Philippe Jaroussky auf Deutsch nach seinem heftig bejubelten Konzert in den Großen Sendesaal. Auf jeden Fall das Publikum, das wieder und noch einmal diese Ausnahmestimme des Franzosen hören durfte.

Die Frage ist auch in anderer Hinsicht berechtigt, denn das abendliche Programm des Pariser Star-Countertenors hat noch einen unterschwelligen Sinn – im Mittelpunkt stehen Händel und Porpora, die beiden Opernkomponisten, die sich in London ein zwei Jahre dauerndes heftiges Duell um die Gunst des Publikums lieferten und dabei ihre beiden Opernhäuser ruinierten. Unter anderem durch die hohen Gagen der beiden Kastraten Farinelli (Porpora) und Carestini (Händel).

Emotionen und virtuose Läufe

Deren Parts an diesem Abend hat Jaroussky in seiner Person vereint. Und zusammen mit dem versierten Orchester „Le Concert de la Loge“ gezeigt, warum es am Ende stehende Ovationen geben muss: die himmelhohen Spitzentöne, sein immer noch vergleichsweise jungenhaftes, schon über-androgynes Timbre – so müsste Tadzio aus dem „Tod in Venedig“ klingen. Manches ist zum Niederknien schön, wie die wunderbar langsam genommene „Ariodante“-Arie „Scherza infida“, Emotionen pur wie auch in Porporas „Alto Giove“. Und die virtuosen Läufe in Händels Sturm-Arie aus dem „Oreste“ gelingen einfach erstaunlich gut.

Mehr Lieder, mehr dirigieren

Aber auch Jungen werden älter – was sich dann in einigen tiefergelegten Tönen in Händels „Mi lusinga“ zeigt. Das Silber ist ein wenig angelaufen, die Anstrengungen beim Bilden der Kantilenen werden ahnbar. Und man versteht, warum Jaroussky mehr dirigieren will, mehr Lieder in sein Repertoire aufnimmt und sich verstärkt um seine Akademie kümmert.

Noch einen Sieger gibt es an diesem Abend, das „Concert de la Loge“ unter Julien Chauvin bringt zwei Händel-Concerti-grossi nadelspitz und mit der nötigen Rasanz, das pulsiert, ist lebendig, frisch und tanzbar.

Eine Art „Farewell-Tour“

Die Konzerte dieser Tour hat Jaroussky auch vorsichtig als „Farewell-Tour“ angekündigt, nein, nicht für ihn als Sänger, aber immerhin für einige der Bravourarien, die er nicht mehr zu singen gedenkt. Auch insofern ist es ein bewegender Abend, der mit Standing Ovations und mit einem nochmal hinreißend geschmachteten „Verdi prati“ zu Ende geht.

Eine mit 2G überforderte Security

Und dann ist da noch das Drumherum: 2G, vor dem Eingang bildeten sich in der Kälte lange Schlangen, die Security-Kräfte waren mit dem Checken der Impfnachweise und der Fummelei mit den Sicherheitsbändchen sichtlich überfordert, irgendwann wurden die Gäste dann auch ohne die Bändchen reingelassen. Im Saal dann aber viel Disziplin, gut ein Drittel der Zuhörer trug tapfer die Masken auch während des Konzerts.

Von Henning Queren