Hannover

Gerade hat das Street-Art-Kollektiv Cuadro Frezca die letzte Farbschicht auf die Südfassade des Mietshauses am Osterfelddamm 39 in Roderbruch in Hannover aufgetragen. Zwölf Stockwerke ist die hoch. Fertig. Das Seniorenpaar aus dem nahegelegenen Stift schaut vom Bürgersteig gegenüber und ist sich nicht ganz sicher: „Da fehlt doch was…“

Die Frage ist nicht unbegründet, denn das Bild füllt nur die linken zwei Drittel der ohnehin schmalen Wand: mit einem Almidyll, über dem sich überdimensionale Berge bedrohlich in den Himmel türmen. Ganz oben stehen zwei Drittel des Logos von Vonovia, also des Immobilienkonzerns, dem das Gebäude gehört.

Kritische Street-Art an Vonovia-Hochhaus

Dort oben reduziert sich der Kamm des Hochgebirges im rechten, grauen Drittel der Wand zu einer roten Linie, die ins Unendliche zu streben scheint. Sie entlarvt die Berge als eine Erfolgskurve – die des Vonovia-Aktienkurses seit dem Börsengang im Jahr 2013. Die kitschige Landschaft hübscht die Nachbarschaft also nur auf den ersten Blick auf. Die beiden Senioren sind längst beim zweiten Blick. „Erst kommt die Gigantomanie und dann löst sich alles in Luft auf“, sagt er. „Die Mieter werden ausgequetscht, die können sich das nicht mehr leisten“, sagt sie.

Kritischer Beitrag zwischen bunten Motiven

„Dieser Widerspruch lässt sich doch gar nicht auflösen“, ergänzt Aljoscha Begrich. Und erklärt: „Ein Aktienunternehmen muss Mehrwert schaffen – ein so großer Wohnungseigentümer muss aber stabile Mieten für alle garantieren können.“ Der Berliner Dramaturg und Bühnenbildner, der Mitglied des künstlerischen Teams der hannoverschen Kulturhauptstadtbewerbung war, hat sich das Wandbild gemeinsam mit drei Kollegen aus Berlin für das Street Art Festival „Hola Utopia!“ ausgedacht. Er und der Künstler Jo Preußler kennen die Initiatoren und wollten zwischen all den netten, bunten Motiven einen kritischen Beitrag in die Stadt bringen.

Beim Graffitti-Festival dürfen Künstler eine Hauswand von Vonovia verschönern. Quelle: Samantha Franson

„Ich finde es wichtig, öffentlichen Flächen wieder zu politisieren“, sagt Preußler. Eigentlich hatte sich das Kollektiv überlegt, die Indienstnahme der Street Art für Stadtmarketing und die kommerzielle Aufwertung von Vierteln generell zu thematisieren. „Wandbilder sind meistens Teil einer großen Gentrifizierungsmaschine“, sagt Begrich.

Das scheint nicht alle zu stören. „Street Art hat schon lange ihren schlechten Ruf als rebellische Jugendkultur verloren“, steht stolz in der Selbstdarstellung des Festivals „Hola Utopia!“, das mit öffentlichen Geldern von Bund, Land und Stadt gefördert wird.

Ein wenig Widerstand regt sich in der Szene gegen Wohnkonzerne, die sich für ein bisschen Sponsoring gefällige Buntheit kaufen, um ihren Ruf zu verbessern. „Artwashing“ wird das genannt – sich die Weste mit Kunst wieder weiß zu waschen. Gerade haben sich einige Berliner Kulturakteure mit einem offenen Brief dagegen gestellt, dass der Immobilienriese Deutsche Wohnen als Hauptsponsor des „Berlin Mural Fest“ auftritt. „Aber die meisten Künstler lassen sich benutzen“, sagt Preußler, der mit seinen Kollegen erst kurzfristig erfuhr, dass die Wand, die ihnen in Hannover zugeteilt worden war, zu einem Mietshaus von Vonovia gehört – dem Konzern, der gerade zum dritten Mal versucht, den Konkurrenten Deutsche Wohnen zu schlucken.

Künstler suchen Gespräch

Was also tun? „Kann man denn überhaupt kritisch bleiben, wenn man da mitmacht?“, fragt Begrich. Aber Hinschmeißen sei seiner Gruppe dann doch zu einfach gewesen. Die nahm die Herausforderung an, ihr Dilemma im Bild zu thematisieren. Etwa ein Drittel, nämlich um die 37 Cent pro Euro Miete, schütte Vonovia als Dividende an Aktionäre aus, so Begrich – Geld, das nicht zur Verfügung stehe, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, zum Beispiel in Roderbruch. Also verweigerte Cuadro Frezca die Dekoration von einem Drittel der Hauswand, um dort das Gewinnstreben des Besitzers ungeschönt zu zeigen.

„Die Wand interessiert mich vor allem als Impuls, als Auslöser von Diskussionen“, sagt Begrich. „Wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns über angemessenen Wohnraum und Mieten diskutieren würden“, steht auf einem Zettel, den sein Kollektiv im Haus aufgehängt hat. Dafür hat es eine Seite im Internet eingerichtet, auf der jeder seine Meinung beitragen kann. „Das fehlende Drittel“ heißt sie.

Übrigens wird Cuadro Frezca auch ein Drittel des Honorars spenden: für ein Anwohnerfest vor der Wand im Herbst. Ob dann das Bild noch da sein wird? Wie wird Vonovia reagieren, nachdem deutlich wurde, worum es geht? Als Entwurf hatten die Künstler eine ganze Wand mit Gebirgspanorama eingereicht – ohne Konzernlogo. Wenn das jetzige Motiv verschwände, aber dafür Menschen ins Gespräch bringen würde, wäre es ein Gewinn. Und zwar ausnahmsweise auch einer für die Mieter.

Diskutieren Sie mit: Auf www.dasfehlendedrittel.tumblr.com wünscht sich das Kollektiv Cuadro Frezca kritische Beiträge.

Von Thomas Kaestle