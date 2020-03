Hannover

Sie war die Zeit von Cézanne und Klimt, von Mahler und Debussy, von Zola und Rilke. Vor allem aber war sie eine lange Zeit des Friedens in Europa, die einen enormen Entwicklungsschub in der Industrie, Wissenschaft und Kunst ermöglichte: die sogenannte Belle Époque, die vom Ende des deutsch-französischen Krieges 1871 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 dauerte.

In den Wiener, Berliner, Pariser und Londoner Salons tobte damals das gesellschaftliche Leben. Sehnsucht und Sinnlichkeit hielten Einzug in die Kompositionen. Der Frage, was bei diesen Soirées gespielt wurde, ist der britische Geiger Daniel Hope nachgegangen. Für sein neues Album „Belle Époque“ hat er zusammen mit dem Zürcher Kammerorchester prominente – wenn auch heute teils rare – Stücke von damals eingespielt und nun im Kuppelsaal in Hannover vorgestellt: darunter Edward Elgars „Chanson du Matin“, ein Adagio des Norwegers Christian Sinding, Jules Massenets „Méditation“ aus der Oper „Thaïs“ und das lange Zeit verschollen geglaubte „Notturno“ von Arnold Schönberg.

Ohne Kitsch und Pathos

Musikalisch deutete sich in der Belle Époque der Übergang von der Spätromantik zur Moderne an, wobei das Nostalgisch-Schwärmerische klar dominierte. Das hätte leicht in Kitsch ausarten können, aber es gelang Hope und seinem Orchester vortrefflich, den schmalen Grat zwischen Gefühl und Pathos zu wahren. Sie feierten die epochenüblichen Schweller, kosteten jeden Vorhalt und jedes Vibrato aus, ohne jedoch in unnatürliche Gefühlsduselei zu verfallen. Ihre Musik drängte bei allem Schwelgen im Vergangenen auch gestalterisch stets nach vorn in die Moderne.

Dazu trug auch Pianist Simon Crawford-Philipps maßgeblich bei, der im zweiten Konzertteil für Ernest Chaussons Konzert für Violine, Klavier und Streichorchester op. 21 dazukam. Sein Spiel war von perlender Leichtigkeit und dabei vollkommen unprätentiös. Wie gut er und Hope sich musikalisch verstehen, wurde besonders am Beginn des 3. Satzes erlebbar, wo Klavier und Solovioline mit ihrer düster-drängenden Chromatik eine Vorahnung auf jene Schrecken spürbar werden ließen, die schließlich das Ende der Belle Époque bedeuten sollten.

Das begeisterte Publikum wurde mit zwei Zugaben belohnt, von denen vor allem die zweite im Gedächtnis bleiben wird: Reynaldo Hahns 1913 komponiertes Lied „À Chloris“ in einer Fassung für Violine und Klavier: eine letzte gefühlvolle Hommage an die gute, alte Zeit.

Von Juliane Moghimi