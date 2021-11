Herr Schreiber, Statistiken zufolge leben 17,5 Millionen Menschen allein. Sie gehören dazu – und haben jetzt ein Buch darüber geschrieben. Warum?

Weil ich das Gefühl hatte, dass diese gigantische Zahl an Menschen kein Gehör findet. Mir und anderen Menschen, die allein leben, wird immer wieder vermittelt, dass wir ein defizitäres Leben zu führen. Das Paar und die Kernfamilie gelten in unserer Gesellschaft als die wichtigsten und beschützenswertesten Formen des Zusammenlebens, alles andere ist zweitrangig. Das haben die meisten von uns verinnerlicht, selbst wenn wir allein leben. Wenn wir uns ein glückliches Leben vorstellen, dann gehört eine Liebesbeziehung zwingend dazu. Doch vielleicht besteht darin für viele Menschen das Lebensglück, aber für viele andere eben auch nicht. All diesen Leuten zu sagen, ihr seid gescheitert, empfinde ich als Problem.

Gleich zu Beginn Ihres Buches werfen Sie die Frage auf: Kann man allein, ohne romantische Beziehung, wirklich ein gutes Leben führen? Warum wird das Alleinsein in Zeiten, in denen mehr als jede dritte Ehe geschieden wird, eigentlich so oft als eine defizitäre Lebensform interpretiert?

Die romantische Liebe erfüllt ein tiefes Bedürfnis. Sie gibt uns das Gefühl, eben nicht allein zu sein. Wir haben ja in den vergangenen Jahrzehnten erlebt, wie sich die Formen der Liebe verändert haben. Es gibt mehr Scheidungen. Beziehungen werden kürzer, anfälliger für Konflikte. Man muss nur an von Soziologinnen wie Eva Illouz untersuchte Entwicklungen wie Dating Apps oder die Warenwerdung unserer Körper denken. Trotzdem ist die große Erzählung der Liebe für uns nicht wirklich erschüttert. Darin liegt auch etwas Schönes. Aber ein Teil der Arbeit, die man machen muss, wenn man allein lebt, besteht darin, sich zu fragen: Welche Vorstellungen sind wirklich meine eigenen, welche kommen von woanders her? Welche Bedeutungen können kulturelle Vorstellungen wie die der Liebe wirklich für mein Leben haben?

Das Leben als Paar oder als Familie sind für den Großteil der Gesellschaft nach wie vor das erstrebenswerte Ziel. Quelle: Axel Heimken/dpa

Aber ist das Alleinleben nicht immer auch mit Einsamkeit verbunden ?

Wir alle werden in verschiedenen Lebensphasen von Einsamkeit eingeholt. Wenn man allein lebt, muss das nicht zwingend der Fall sein, aber es passiert sicherlich schneller. Mir ist das während der sozialen Lockdown-Maßnahmen in der Pandemie aufgefallen.

Sie schreiben, es gibt verschiedene Arten des Einsamkeit. Welche Art einsam zu sein war das?

Wir beschreiben mit dem Wort Einsamkeit verschiedene Dinge. Es kann bedeuten, dass wir in einer Beziehung von unserem Partner nicht gesehen oder nicht verstanden werden. Viele Menschen beschreiben Einsamkeit als ein Gefühl fehlender Verbundenheit mit einer Gruppe. Im vergangenen Jahr habe ich eine akute Form von Einsamkeit erlebt, in der man lange Zeit ohne bedeutende soziale Kontakte verbringt. Das ist eine Form der Einsamkeit, über die wir nicht gerne sprechen.

Wie hat sich das angefühlt?

Für mich kam es tatsächlich zu grundlegenden psychischen Veränderungen. Ich wurde hypersensibel und wollte irgendwann meine Wohnung nicht mehr verlassen. Ich wollte selbst meine engsten Freundinnen und Freunde nicht mehr sprechen. Ich konnte es nicht. Ich glaube, das ging vielen Alleinlebenden so. Menschen, die in Partnerschaften oder Familien leben, haben eine andere Erfahrung gemacht. Dennoch: Ich fand es auch interessant zu sehen, was passierte.

Allein nur mit dem Hund – oder einfach zufrieden? Ein Mann fährt eine Allee entlang. Quelle: Florian Gaertner/photothek.net via www.imago-images.de

Warum?

Ich habe nach ein paar Wochen des Lockdowns gemerkt, dass jede SMS, jeder Anruf, sehr große, eigentlich gar nicht adäquate Gefühle in mir ausgelöst hat. Wenn Menschen unaufmerksam waren, wenn jemand eine Verabredung, einen Spaziergang abgesagt hat, habe ich mich unverhältnismäßig verletzt gefühlt. Ich bin unaufmerksamer geworden, konnte mich schlechter konzentrieren. Ich hatte wirklich das Gefühl, nicht ich selbst zu sein. Das Interessante ist: Wenn man lange Zeit ohne soziale Kontakte verbringt und diese akute Einsamkeit spürt, verliert man nicht nur die anderen Menschen. Man verliert tatsächlich Teile von sich selbst – und zwar die, die nur in Verbindung mit anderen Menschen existieren.

Welche Wege führten für Sie hinaus aus dieser Einsamkeit?

Natürlich haben die Aufhebungen mancher Beschränkungen zu Veränderungen geführt. Mir ist aber auch verstärkt aufgefallen, wie wichtig Tätigkeiten wie das Gärtnern, Wandern, Yoga, Kochen oder Stricken sind. Wir belächeln solche Kulturtechniken oft, weil sie nicht produktiv sind und keinen finanziellen Gewinn abwerfen. Aber wir kommen uns in ihnen selbst ein Stück näher. Es findet eine Begegnung mit uns selbst statt. Es sind Tätigkeiten der Selbstreparatur.

Auch Yoga kann dabei helfen, aus der Einsamkeit und zu sich selbst zu kommen. Quelle: Monique Wüstenhagen/dpa

Sie stellen dem Konzept der romantischen Liebe das der Freundschaft gegenüber. Letzteres wird ja oft als minderwertig gegenüber der Liebe empfunden. Was kann man von Freundschaft erwarten?

Freundschaften stellen im Leben vieler Menschen die wichtigsten und beständigsten Beziehungen dar. Trotzdem werden sie häufig unterbewertet. Aber sie werden auch genauso häufig überschätzt oder idealisiert. In meinem Buch geht es um das Geschenk von Freundschaften, aber auch um ihre Grenzen.

Welche zum Beispiel?

Oft wird impliziert, dass Freundinnen einen immer verstehen, Freunde immer füreinander da sein müssen. Meine Freundschaften sind anders. Meine Freundinnen und Freunde sind nicht immer für mich da, sie verstehen mich auch nicht immer, und andersherum ist es genauso. Es ist wichtig, in sein reales, sein gelebtes Leben zu schauen und sich zu fragen: Was geben mir diese Beziehungen? Ohne sie mit diesen Idealen zu überfrachten, denen keine Beziehung standhalten kann.

Zur Person Daniel Schreiber ist mit seinem Buch „Allein“ am Dienstag, 9. November, ab 19.30 Uhr zu Gast im Literaturhaus Hannover, Sophienstraße 2. Er liest und diskutiert in der Reihe „Resonanzen“ mit dem Lyriker Ulrich Koch, in dessen Gedichten Einsamkeit oft Thema ist. Es gibt noch Karten im Vorverkauf unter Telefon (0511) 16841222 oder an der Abendkasse. Die Journalistin Martina Sulner moderiert. Schreibers Buch „Allein“ (160 Seiten, 20 Euro) ist bei Hanser Berlin erschienen.

Ihr Buch endet mit einem sehr radikalen Credo. Es sei wichtig, die Idee aufzugeben, dass am Ende alles gut wird. Was meinen Sie damit?

Wir halten oft an Träumen fest, obwohl sich diese Träume de facto für viele von uns nicht mehr erfüllen können. Liebe, berufliche Sicherheit, Kinder, ein Eigenheim. Die Kulturtheoretikerin Lauren Berlant nennt das das Konzept des grausamen Optimismus. Wir halten daran fest, obwohl es weh tut. Für viele von uns ist es schwerer, durchs Leben zu gehen als für andere, sei es aus biografischen, psychologischen oder oft auch ökonomischen Gründen. Es ist wirklich falsch, diesen Menschen zu sagen: Strengt Euch ein bisschen an und dann wird es schon. Es wird nicht alles gut. Es kann nicht alles gut werden. Das ist Teil des Lebens. Das kann man nicht wegcoachen.

Von Jutta Rinas