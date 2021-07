Zwei Männer wachen in einem Bett auf – beide nackt und mit Handschellen aneinander gefesselt. Das ist der Ausgangspunkt der Komödie „Nackte Tatsachen“, die das Neue Theater auf einem ehemaligen Tennisplatz in Hannovers Südstadt unter freiem Himmel zeigt. Für die Premiere an der ungewöhnlichen Spielstätte gab es langen Applaus.