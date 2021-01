Hannover

Den Dachboden hätte man vielleicht etwas größer, nein, im Hinblick auf „Der Prozess“ sogar sehr viel größer gestalten müssen. Schließlich war dort doch das Gericht untergebracht. Und Telefonleitungen hätte man installieren sollen, viele Leitungen für die Telefonate mit den Leuten im Schloss. Manche der Leitungen natürlich tot. Und eine Nachtglocke neben dem Eingang wäre auch nett gewesen. Aber das kommt ja vielleicht alles noch. Denn das Projekt „ Kafka. Off. Bureau“ des Theaters Fenster zur Stadt ist ein Projekt, das sich langsam wandeln und entwickeln soll. Irgendwann könnte man dann vielleicht den Überblick verlieren, was wohl das Beste ist, was bei der Auseinandersetzung mit Kafka geschehen kann.

Eigentlich hätte das Kafka-Projekt ein Theaterprojekt werden sollen, und eigentlich hätte es „ Kafka. Off. Beat“ heißen sollen. Doch dann musste die Premiere im Sommer vergangenen Jahres pandemiebedingt auf den nächsten Sommer verschoben werden. Und das „ Kafka. Off. Bureau“ nahm als Internetprojekt Gestalt an. Das Theaterprojekt hat sich in ein Onlineprojekt verwandelt.

Anzeige

Ein Haus für Kafka

Die freien Theaterschaffenden vom Theater Fenster zur Stadt haben ein Haus für Kafka gebaut; zu finden ist das virtuelle Gebäude auf der Seite des Theaters. Es heißt „Ministerium für Einsamkeit“, und in jeder Etage gibt es etwas aus dem großen, dunklen Kafka-Kosmos zu entdecken. Manches erinnert an die bewegten Zeichnungen von William Kentridge, anderes an eine Dokumentation über Kafkas Nachhall unter Nicht-Germanisten heute. Die Miniaturen zu Kafka sind teils Mutmaßungen über einen Autor, teils angenehm zurückhaltend in Szene gesetzte Zitate.

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und weil man mit Kafka nie fertig wird, ist auch das „ Kafka. Off. Bureau“ nicht fertig. Im Dachgeschoss sind noch einige Spielkammern für Kammerspiele frei; und selbstverständlich kann überall noch angebaut werden. Einschlägige Programmiererfahrungen haben die Mitwirkenden vom Theater Fenster zur Stadt nicht, aber mithilfe eines Stipendiums der Kulturstiftung des Bundes ist es Carsten Hentrich, Ruth Rutkowski, Alexandra Faruga und Heino Sellhorn gelungen, ein erstaunlich unterhaltsames Kafka-Gebilde vornehmlich aus YouTube-Filmchen im Netz aufzubauen.

Intelligentes Spiel

Mit dem Projekt, das eher unscheinbar, ohne Premiere, ohne lautstarke Ankündigung daherkommt, zeigt die freie Theatergruppe, was für Möglichkeiten es gibt, in der Zeit der Kontaktbeschränkungen doch zu spielen. Das „ Kafka. Off. Bureau“ ist Theater im Internet, aber keine wacklig abgefilmte Bühnenaktion, sondern ein intelligentes Spiel in einem ganz neuen Format. Und eine wunderbare Trotzreaktion des Theaters auf die Pandemie.

Von Ronald Meyer-Arlt