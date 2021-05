Hannover

Kafka verstehen zu wollen ist ein gefährliches Anliegen: Wer sich ihm allzu intellektuell nähert, den führt er immer tiefer hinein in sein Labyrinth der absurden Unmöglichkeiten. Texte wie der unvollendet gebliebene „Der Process“, wie die Türsteherparabel oder „Der Bau“ lassen sich vielleicht besser erfühlen, denn unter der kühlen Sprache lauert eine diffuse und mächtige Angst.

Diese Erkenntnis scheint auch das Ensemble vom Theater fensterzurstadt geleitet zu haben, das in seiner neuen Produktion „Kafka.Off.Beat“ die Zuschauer sofort emotional packt: Indem sie da am Abgrund stehen, diese Zwitterwesen aus Hund und Mensch, dem Wahnsinn schon deutlich näher als der Vernunft, machen sie geradezu schmerzlich erlebbar, wie fragil der menschliche Geist ist.

Es ist nicht die erste Beschäftigung der Gruppe mit Kafkas Werk. Anfang des Jahres haben die freien Theaterschaffenden im Lockdown „Kafka.Off.Bureau“ im Netz installiert – ein virtuelles Gebäude namens „Ministerium für Einsamkeit“, in dem es in jeder Etage etwas aus dem großen, dunklen Kafka-Kosmos zu entdecken gab.

Hinter der Fassade

Jetzt aber darf – in aller Vorsicht – gespielt werden. In der in sich sehr stimmigen, mit allerlei Künstlichkeiten geschickt jonglierenden Inszenierung von Ruth Rutkowski und Carsten Hentrich werden Schlüsselszenen aus dem „Process“ mit autobiografischen Texten und Passagen aus Kafkas Erzählungen verwoben. Das Schauspielerensemble aus Elke Cybulski, Alexandra Faruga, Elisabeth Frank und Carsten Hentrich spielt, rezitiert und tanzt auf mehreren Ebenen hinter der Glasfassade der Alten Tankstelle, die den Blick in neonbeleuchtete betonkalte Innenräume erlaubt – eine gelungene Metapher für die kafkaschen Innenwelten.

Titelgebend off beat bewegen sich die beiden Musiker Jan Willem Fritsch und Heino Sellhorn, die das absurde Geschehen mit E-Gitarre, Schlagwerk, Maultrommel, Klarinette, Tenorhorn, Saxofon und Gesang gattungsübergreifend mal clever-ironisch kommentieren, mal gnadenlos dominieren. Mit ihrem sommerhitverdächtigen Schlusssong „K-A-F-K-A“ bringen sie schließlich den zu Unrecht verhafteten, sich aus seinem Kerkerfenster in Rage protestierenden Protagonisten zum Schweigen, bevor er – aber das weiß der Zuschauer nur aus dem Roman – erstochen wird „wie ein Hund“.

In der Alten Tankstelle heulen am Ende die Schlosshunde, und die etwa 20 Menschen in der nach Coronamaßstäben ausverkauften Premiere feiern nach besten Kräften ein Ensemble, dem man von Herzen auch mal 2000 Zuschauer wünschen würde.

Weitere Aufführungen am 30. Mai., 2. , 3., 4., Juni jeweils um 20 Uhr und auch im September in der Alten Tankstelle, Striehlstraße 14.

Von Juliane Moghimi