Hannover

Was für ein Comeback aus der Corona-Pause! Mit einer fulminanten Aufführung der Messe in h-moll von Johann Sebastian Bach startet der Knabenchor Hannover den Wiedereintritt ins Konzertleben – und das unter wahrlich nicht optimalen Bedingungen. 18 Monate lang konnten keine Konzerte und keine Proben in Präsenz stattfinden. Zwar fanden Onlineproben statt, die aber das gemeinsame Singen, das einander Zuhören und gemeinsam Atmen nicht ersetzen können. Erst seit Mitte August kann wieder halbwegs normal geprobt werden.

Anspruchsvolles Werk bravourös gemeistert

Wie gravierend eine solche Situation für einen Knabenchor ist, kann man daran ermessen, dass etwa die Hälfte der Knaben in Sopran und Alt in der Markuskirche ihr erstes großes Konzert gesungen hat. Ein großer Teil der der jungen Sänger, die beim Probenauftakt zu diesem Werk dabei waren, ist mittlerweile im Stimmbruch. Die Sänger im Konzertchor sind in der Regel zwischen elf und 14 Jahren alt, haben also nur einen sehr begrenzten Zeitraum, in dem ihre Stimmen den großen Vokalwerken gewachsen sind. Umso erstaunlicher, dass von all diesen misslichen Umständen nichts zu hören war, zumal die h-moll-Messe eines der stimmlich und gesangstechnisch anspruchsvollsten Chorwerke ist. Die jungen Sänger meisterten das Werk bravourös, mit Engagement, Können und viel Herzblut.

Mit Kraft und Leichtigkeit

Chorleiter Jörg Breiding gestaltete groß angelegte Spannungsbögen und schaffte es, mitreißende Höhepunkte zu schaffen, ohne den Chorklang zu forcieren. Selbst technisch virtuoseste Koloraturen blieben immer leicht und gut phrasiert. Ohne die Ausbilderinnen und Ausbilder im Hintergrund – Barbara Rotering und Nils Ole Peters als Stimmbildner und Michael Jäckel als Korrepetitor und Leiter des Nachwuchschores – wäre ein solches Ergebnis wohl nicht möglich. Das Solistenensemble, bestehend aus Joanne Lunn (Sopran), David Allsopp (Alt), Tobias Hunger (Tenor) und Felix Schwandtke (Bass), konnte in allen Belangen überzeugen. Alle vier haben sehr bewegliche und klar konturierte Stimmen, die auch wenn sie Kraft entfalten, nie ihre Leichtigkeit verlieren.

Gelungenes Konzert: Bachs h-Moll-Messe mit dem Knabenchor in der Markuskirche. Quelle: Katrin Kutter

Vor allem aber passten die vier Stimmen hervorragend zueinander, so dass sie auch in den Duettarien gut harmonierten. Dazu passte dann auch das Barockorchester L’Arco. Sprechende Phrasierung, beredte Leichtigkeit, wenn nötig auch mal üppige Klangpracht, vor allem aber aufmerksame Begleitarbeit zeichnen dieses Ensemble aus. Tosender Applaus und Bravo-Rufe waren der verdiente Lohn für eine großartige, nach diesen schwierigen Zeiten nicht zu erwartenden Leistung.

Von Michael Meyer-Frerichs