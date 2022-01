Hannover

Sein Vater Albert Knoke fuhr zusammen mit Kurt Schwitters in die Landschaften rund um Hannover, um gemeinsam zu malen. Er selbst, der Sohn, erinnerte sich noch, dass er als Kind durch Schwitters’ Merzbau turnte, wenn die Knokes bei Familie Schwitters zum Kaffee eingeladen waren. Heinz Knoke – vor 100 Jahren am 8. Januar 1922 in Hannover geboren und 1991 allzu früh verstorben – zählte als Zeichner, Maler und kritischer Geist zu den prägnanten Künstlerpersönlichkeiten dieser Stadt.

Und diese Stadt würde ihn heute sicherlich feiern – wäre er nicht in allem, was er tat, ein radikaler Einzelgänger geblieben. Widerspenstig gegen das, was man damals den guten Ton und wir später den Mainstream nannten. Knoke war von bestechender Offenheit, Direktheit und radikaler Kritiklust, auch gegen sich selbst. Er war das, was wir in der Kunst ein Unikat nennen – etwas nicht Wiederholbares.

Heinz Knoke war ein außergewöhnlicher Künstler, und er war auch jenseits der Ausstellungshäuser bekannt. Mehr als 40 Jahre, bis zum Ende der Achtzigerjahre, hat er für die HAZ gezeichnet. Jeden Dienstag verließ er sein Atelier in der Steinriede, fuhr in die Redaktionsstuben der HAZ, setzte sich an einen kleinen, für ihn vorgesehenen Tisch, entwarf eine Zeichnung für die damalige Wochenendbeilage „Der Siebente Tag“ und hatte so zumindest ein sicheres finanzielles Standbein, um als freier Künstler zu leben.

Ein junger Wilder vor den jungen Wilden: Heinz Knoke bei einer Ausstellung seiner Arbeiten im März 1971. Quelle: Wilhelm Hauschild

Heinz Knoke durchlebte den Horror des nationalsozialistischen Deutschlands. Allein sein frühes ästhetisches Empfinden stählte ihn gegen die Ideologie der Nazis. Es war, wie er in Gesprächen mehrfach sagte, der „entsetzliche Faltenwurf der braunen SA-Uniformhosen an den Ärschen der Nazis“. Dieser machte ihm klar: „Von denen kann nichts Gutes kommen.“ Sein Studium an der Kunstgewerbeschule Hannover muss Knoke abbrechen, er wird eingezogen, erlebt die Gräuel des nationalsozialistischen Eroberungskrieges in Russland. Und seine Erinnerungen an dieses Grauen enden nie. Aus der russischen Kriegsgefangenschaft kann er bereits 1945 fliehen und irrt drei Monate lang zu Fuß quer durch Europa – nach Hannover.

Zurück in der Heimat findet sich Knoke als Künstler doch in der Fremde wieder. Die vorherrschenden abstrakten Kunstrichtungen sind seine Sache nicht. Knoke setzt auf Figuration, auf das Bild des Menschen – und schlägt sich durch. Dann widerfährt ihm sein vielleicht größtes Lebensglück – er trifft auf eine Frau, die ihn ein Leben lang mit ihrer nicht nur gedanklichen Eleganz durch alle Widrigkeiten begleiten wird: Rita Knoke, die es aus Riga nach Hannover verschlagen hat.

1958 erste Einzelausstellung in Paris

Erste Erfolge stellen sich ein. 1958 hat er seine erste Einzelausstellung in der Galerie Bernheim in Paris. Karge, starre Bilder zeigen die Welt als Schlachtbank der Geschichte. Dann werden die Figurationen freier, gewinnen an Dynamik. Im Zentrum steht immer der um seine Existenz kämpfende Mensch. Knoke zeigt Figuren, die energiegeladene Täter sind und auch zu verwundeten Opfern werden können.

Der schnelle und gezielte Strich seiner Zeichnungen und die wagemutigen Pinsel- und Spachtelzüge in seiner Malerei formulieren eine Dynamik, in der die Bewegung des Kampfes greifbar wird. Parallel dazu seziert er in seinen Bildern auch die sich neu situierende Behaglichkeit eines Wohlstandsbürgertums, das von allem, was war in Deutschland, nichts mehr wissen will. Mit vielen dieser Werke nimmt Knoke den Gestus der später aufkommenden Neuen Wilden vorweg, ohne ihnen später jemals anzugehören. Aber der Aufstand des Einzelnen gegen eine verhärtete Welt blieb immer Zentrum seiner künstlerischen Ambition.

Textautor Carsten Ahrens war von 1986 bis 2003 Kurator und Stellvertretender Direktor der Kestnergesellschaft, von 2005 bis 2013 war er Direktor der Weserburg – Museum für moderne Kunst in Bremen. Er ist Autor der Monografie „Heinz Knoke“, die in der Edition libri artis (Hannover 1991) erschienen ist. Ahrens lebt als freier Kurator und Autor in Berlin.

Von Carsten Ahrens