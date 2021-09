Hannover

Die schönste Galerie Hannovers öffnet nur alle zwei Jahre – und auch dann nur für wenige Wochen. Jetzt gibt es im weitläufigen Park des Edelhofs Ricklingen wieder eine Ausstellung mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Region. Diesmal steht sie unter dem Motto „Refugium“. Einige sehr poetische Arbeiten, die sich auf ganz unterschiedliche Weisen mit dem Thema Rückzugsraum auseinandersetzen, sind hier zu sehen.

Helmut Hennig begrüßt die Gäste mit einem merkwürdig verdrehten Fluchtwegschild. Es ist rot statt grün und es weist in ein Haus statt aus einem Haus heraus. Man kann das auch als eine sehr politische Arbeit sehen. Aber es drängt sich nicht auf. Trotz seiner Signalfarbe.

Der Fluchtweg führt ins Haus, nicht heraus. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Anton Riebe und Tom Mückenheim haben ein zeltartiges Gewächshaus aufgestellt, in dem weiße Dinge mit Brandspuren zu erahnen sind. Auch sie thematisieren eine Katastrophe. Auch sie machen das eher unaufdringlich.

Unzugängliches Exponat: Antonia Jacobsen in der Ausstellung „Refugium“ im Edelhof Ricklingen. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Bei auffällig vielen Arbeiten ist der Rückzugsraum, um den es geht, die Kindheit. Magda Jarzabek erinnert mit ihren witzigen Gummibandarbeiten, die ungefähr auf Grashöhe installiert sind, an unbeschwerte Zeiten mit Gummitwist, und Antonia Jacobsen hat eine Art Schrein mit Kindheitserinnerungen gefüllt. Sie hat ihn mitten im Bach, der am Park vorbeiläuft, aufgestellt. Das Paradies der Kindheit – es ist unerreichbar.

Erinnert an unbeschwerte Zeiten mit Gummitwist: Die Installation von Magda Jarzabek. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Großformatige Fotos reißen Löcher in der Parkansicht

Joanna Schulte hat großformatige Landschaftsfotos (eigene Urlaubsfotos in XXL) in die Bäume gehängt – die merkwürdige Löcher in die Parkansicht reißen. Die größte Arbeit präsentiert Boris von Hopfgarten: Grüne Plastikbaken, stonehenge-artig im Kreis aufgestellt. Ein Unort, aber möglicherweise auch ein Refugium.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Ausflug in die wunderschöne Parkanlage (und die Begegnung mit den Arbeiten von Minou Davar, Frank Fuhrmann, Elena Glazunova, Anna Grunemann, Michaela Hanemann, Helmut Hennig, Boris von Hopffgarten, Antonia Jacobsen, Magda Jarzabek, Anton Riebe, Tom Mückenheim, Joanna Schulte, Rolf Sextro, Barbara Steinmeyer und Ulla Nentwig) bietet vieles: überraschende Ansichten, Entspannung beim Spazierengehen im Park und Erinnerungen an die eigene Kindheit.

Info: „Refugium“ bis zum 26. September in der Parkanlage Rittergut Edelhof, Am Edelhofe 8 in Hannover-Ricklingen. Öffnungszeiten: donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr, sonnabends und sonntags von 14 bis 19 Uhr.

Von Ronald Meyer-Arlt