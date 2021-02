Hannover

„Für die Geschichte heißt es jetzt rennen, um noch zu leben, was wir leben können“, singt Ben Hartmann mit seiner kratzigen Stimme. Während er und sein Bandkollege Johannes Aue den Song „Regenbogen“ spielen, kann man nicht auf „Stop“ drücken, nicht vorspulen und auch nicht zurück. Da ist kein Bildschirm dazwischen, nur eine Scheibe, die die Band Milliarden von ihren Fans trennt – in einem Van.

Pünktlich zum Erscheinen ihres neuen Albums „Schuldig“ touren die Punk-Rock-Musiker durch Deutschland und geben echte Livekonzerte in einem umgebauten Mietwagen für einzelne Fans. In Hannover parkt der rollende Showraum am Musikzentrum in der Emil-Meyer-Straße. Jeweils 20 Minuten dauern die Shows, danach wird der Wagen desinfiziert. Alles ist ganz coronakonform im „kleinsten Club der Welt“, wie die Band ihre Tour nennt. In die Isolation, in die Leere, wollen sie Musik werfen. „Kohle“ verdienen sie damit nicht, im Gegenteil, es kostet, wie sie sagen. Aber immerhin ist es gute Werbung.

Anzeige

Klein, aber live – die Band Milliarden spielt für Fans im Bus. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Sehnsucht spielt mit

„Das Zuhören wieder lernen, das ist ein guter Moment“, sagt Sänger Ben Hartmann zur Corona-Krise. Und wenn man ihm und Aue beim Spielen, tief im großen Sessel eingesunken, so zuhört, da kommt dieses Gefühl, diese Erinnerung wieder auf. An das Kribbeln im Bauch, wenn die Lichter im Konzertsaal ausgehen, wenn für einen Moment alles ganz still ist, und wenn die Musikerinnen und Musiker dann endlich anfangen zu spielen, die Masse sich bewegt und der Bass durch den Körper dröhnt.

Es spielt die Sehnsucht mit, die auch die Band besingt, die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Der Selbstekel und der Ekel vor einer Gesellschaft, die glaube, unschuldig zu sein, treibe ihn auf dem neuen Album um, erzählt Sänger Ben Hartmann: „Ich frage mich, wo die realpolitischen Utopisten sind.“ Das alles gießt die Band meist in trotzige, rotzige Hymnen, die nicht vor Pathos zurückschrecken. Laut hört sich das richtig gut an, aber mit ihrem Konzert beweist Milliarden: Sie können auch leise und akustisch.

„Es ist unser Album, es ist unsere Zeit“, sagt Hartmann. Vielleicht ist das Konzert nur der Versuch, musikalisch zu leben, was sie noch leben können. Aber in dieser Geschichte fühlt es sich an wie eine kleine Utopie.

Von Alina Stillahn