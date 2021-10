Hannover

Das Licht geht an, das Licht geht wieder aus. Ein Wecker tickt. Eine Straßenbahn zieht an Hochhäusern vorbei durch die Nacht, untermalt von einem verrauschten Klavier. Alltag, Monotonie, Melancholie. Das Stück „Die Einsamkeit der Stadt in mir“ im Theater an der Glocksee schafft gleich zu Beginn eine Atmosphäre, die berührt.

Mit reduzierten Mitteln erzeugt die hannoversche Choreografin und Medienkünstlerin Kerstin Möller eindrucksvolle Bilder. Ein Sofa, eine Stehlampe, eine neonbeleuchtete Haltestelle auf der anderen Seite und eine Leinwand im Hintergrund reichen aus, damit das Publikum die anonyme Großstadt und die eigenen vier Wände vor Augen hat.

Sehnsucht nach Liebe und Zuwendung

In dieser Szenerie wird gespielt und getanzt. Es geht um Beziehungen, die furchtbar statt fruchtbar sind, um die Sehnsucht nach Liebe und Zuwendung. Doch der verzweifelte Griff der Darstellerin nach der von den beiden Tänzerinnen choreografierten Zweisamkeit endet wiederholt im Nichts.

Das Stück packt und lässt einen nicht mehr los: „Die Einsamkeit der Stadt in mir“ im Theater an der Glocksee. Quelle: Leona Ohsiek

Stattdessen Flucht in die Routine. Das Auf- und Umräumen der Wohnung als einziger Lebensinhalt. Die Gesichter sind leer, die Füße der beiden Tänzerinnen bewegen sich, der Rest des Körpers folgt irgendwie. Teilweise wie gelähmt, dann mit Zuckungen und Verrenkungen, dann wieder wie in Zeitlupe. Manuela Bolegue und Bettina Paletta zeigen eine kreative Choreografie, die die Gefühle von Rastlosigkeit und Verlorenheit treffend untermalt. Es ist „ein Leben, in dem nur noch das WLAN funktioniert.“ Dabei erwarte sie „ja eigentlich gar nicht so viel“. Schauspielerin Christiane Ostermayer gelingt die perfekte Verkörperung der gespielten inneren Leere.

Zwischen Freiheit und Gefangensein

Die stärkste Szene ist allerdings die, in der nichts passiert. Zum Geburtstag steht ein Yes-Törtchen mit drei lieblos hineingesteckten Wunderkerzen verloren in der Mitte des Raumes. Ansonsten Stille, auf der Leinwand zieht ein Vogel am Himmel seine Bahnen. Nicht nur die Darstellerinnen auf der Bühne starren entgeistert auf die langsam herunterbrennende Wunderkerze, auch das Publikum kann den Blick nicht abwenden. Eine Szene zwischen Freiheit und Gefangensein, die umso beklemmender wird, je länger sie andauert.

Am Ende viel Applaus für die Premiere eines Stückes, dessen Stimmung einen von Anfang an packt und bis zum Ende nicht mehr loslässt.

Die weiteren Vorstellungen am 2., 6., 8. und 9. Oktober um 20 Uhr sind ausverkauft.

Von Gunnar Gerold