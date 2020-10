Hannover

Auch die Niedersächsischen Musiktage haben in diesem Jahr schwer mit der Corona-Krise zu kämpfen. Der größte Teil der geplanten Veranstaltungen musste abgesagt und ins kommende Jahr verschoben werden. Umso glücklicher war Intendant Anselm Cybinski, dass ein Konzert über die Bühne gehen konnte – speziell für die derzeitigen Bedingungen geplant und entworfen.

Vier Konzerte in einem

Dazu waren vier Künstler und Ensembles in die hannoversche Christuskirche eingeladen, die unter normalen Bedingungen je einen eigenen Konzertabend bei den Musiktagen gestaltet hätten. Ein Abend über das Atmen und den Atem sollte es werden. Hat dieser doch in Zeiten von Covid-19 einen extremen Ansehensverlust hinzunehmen – vom Atem des Lebens, der Grundlage unseres Seins, hin zum Verbreiter potenziell tödlicher Viren über Aerosole.

Zu Beginn erklang mit „Atem Geist Leben“ für Chor A cappella die Uraufführung einer Auftragskomposition des Norddeutschen Rundfunks. Komponist Thomas Emanuel Cornelius beschreibt sein Werk als „Blaupause der Stimmung zu Corona-Zeiten“, was man hörend recht gut nachvollziehen kann. Aus einem suchenden, unsicheren, geräuschhaften Beginn entwickelt sich langsam ein harmonischer, klangvoller Chorsatz, der nach Vertrautem sucht (Anklänge an Allegri, Bruckner und Beethoven sind nicht zu überhören), bevor er wieder in Einzelstimmen auseinanderbricht. Mehr noch als direkt vom Atem erzählt diese Komposition von der gesellschaftlichen Realität (Unsicherheit, Wunsch nach Nähe und Geborgenheit, Zerfall in Individuen und Kleingruppen) in diesen Zeiten.

Lose Verbindung meisterhaft umgesetzt

Am schwierigsten hatte es der Programmteil für Viola solo, sich sinnvoll in das Konzept zu integrieren. Natürlich brauchen die musikalischen Aphorismen von György Kurtág ebenso wie die Suiten für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach einen musikalischen Atem, aber das gilt für alle Musik. Trotz dieser eher losen Verbindung zum Thema des Abends war es natürlich eine Freude, Tabea Zimmermann, eine Meisterin ihres Instruments, mit diesen beiden so unterschiedlichen Komponisten zu hören.

Die Improvisation von Klarinettist Kinan Azmeh und Pianist Florian Weber hatte da schon eindeutigere Bezüge zum Thema: Zum einen versetzten sie die Zuhörer immer wieder in atemlose Spannung, zum anderen fanden die beiden Musiker eine wunderbare Mischung aus kurzatmiger Rastlosigkeit und ruhig langatmigen – nicht langweiligen! – Melodiephrasen.

Musik trifft japanische Kampfkunst

Als ein interessantes Aufeinandertreffen verschiedener Atemtechniken beschreibt Katharina Bäuml, Leiterin des auf Musik der frühen Neuzeit spezialisierten Bläserensembles Capella de la Torre, das Aufeinandertreffen mit dem Karateka (ein Meister japanischer Kampfkunst) Maurizio Castrucci. Noch interessanter schien bei diesem Projekt aber zu sein, wie Musiker und Karateka fest gefügte Muster und Bausteine ihrer jeweiligen Kunst auslegen und interpretieren und welche Freiheiten dabei möglich sind.

In jedem Fall benötigte das Publikum einen langen Atem, denn das Programm dauerte drei Stunden. Etwas weniger wäre hier mehr gewesen.

Von Michael Meyer-Frerichs