Hannover

Als „Warm-up“ – Aufwärmprogramm – für den erhofften Start mit Publikum Ende Mai bezeichnen die Macher der Kunstfestspiele Herrenhausen die digitale Version des Festivals. Die startet am Donnerstag, 13. Mai, 20 Uhr, mit einer Videoversion von „The Sea between my Soul“.

Der libanesische Musiker und Theatermacher Raed Yassin wollte seine Mischung aus Installation und Musical eigentlich live im Schauspielhaus zeigen. Nun ist ausschließlich auf dem Bildschirm zu sehen, wie eine Weltstadt von wilden Tieren bevölkert wird. Ausgestopfte Bären, Marder und Wildschweine rücken für die einzelnen Nummern einer Art zeitgenössischer Variante der „Dreigroschenoper“ ins Scheinwerferlicht.

Zum weiteren Programm gehören zwei Konzerte mit dem Ensemble Modern, das mit dem Jazzpianisten Florian Weber (15. Mai) und der Komponistin Shiva Feshareki (16. Mai) zu erleben ist. Am 16. Mai um 11 Uhr dirigiert Intendant Ingo Metzmacher die NDR Radiophilharmonie bei einer Aufführung von Olivier Messiaens monumentaler Naturschilderung „Des Canyons aux Étoiles“.

Außerdem gehören zwei Konzerte von Feinkost Lampe (Niklas Paschburg und Chapelier Fou), eine Performance von Vlatka Horvat sowie Auftritte vom Ensemble Resonanz und der Vokalgruppe Graindelavoix zum Programm. Tickets gibt es auf der Website des Festivals.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das eigentliche Bühnenfestival soll am 27. Mai mit „Liberté d‘Action“, einer Uraufführung von Heiner Goebbels, in Herrenhausen beginnen. Es läuft bis zum 6. Juni. Voraussetzung sind Infektionszahlen mit einer Inzidenz von unter 100 in Hannover.

Von Stefan Arndt