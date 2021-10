Hannover

Es braucht einen langen Vorlauf, um Musiker oder Musikerin zu werden. Darum sind die Lebensläufe meistens geradlinig. Wer professionell Geige spielt, hat schon als Kind begonnen, als Jugendlicher Feuer gefangen und schließlich an einer Musikhochschule studiert.

So war es auch bei Anna-Sophie Brüning. Nach langen Jahren des Übens und Studien in ihrer Heimatstadt Hannover, in Freiburg und Chicago wurde sie Ende des vergangenen Jahrtausends Konzertmeisterin am Theater Lübeck – eine der hart umkämpften Spitzenpositionen bei einem deutschen Orchester. Doch nach nur zwei Jahren konnte sie wegen einer Erkrankung nicht mehr spielen. Ihre Karriere war vorbei, kaum dass sie richtig begonnen hatte.

Eine untypische Dirigentin

„Es war eine Zeit der Qual“, sagt Brüning heute – „aber nach zwei Jahren war das Thema abgehakt.“ Denn die Geigerin, die keine Geigerin mehr sein konnte, war immer noch eine gute Pianistin: In Hannover war sie Schülerin des legendären Klavierprofessors Karl-Heinz Kämmerling gewesen. So konnte sie in Lübeck am Theater bleiben. Vom Pult der Konzertmeisterin wechselte sie in das Studierzimmer einer Korrepetitorin, die die Sängerinnen und Sänger auf ihre Auftritte vorbereitet.

Doch bald wurde Brüning das zu eng, sie wollte und konnte mehr. In Leipzig nahm sie noch einmal ein Musikstudium auf, diesmal im Fach Dirigieren. 2003 schloss sie das mit dem Gewinn eines Hochschulwettbewerbs und einem Stipendium des Deutschen Musikrats ab.

Seither ist Brüning Dirigentin, aber ihre Karriere ist weiterhin untypisch kurvenreich.

Aufbauarbeit in Ramallah

Schuld daran ist unter anderem Daniel Barenboim, der Gründer des West-Eastern Divan Orchestras, der sie 2003 einlud, in Ramallah das erste palästinensische Sinfonieorchester aufzubauen. Denn für sein Völker verbindendes Projekt brauchte der Stardirigent nicht nur junge Musiker aus Israel, die es reichlich gab, sondern auch aus Palästina. Brüning sollte die Talente dort auf eine Zusammenarbeit mit Barenboim vorbereiten.

„Nach zwei Jahren war das Thema abgehakt“: Anna-Sophie Brüning musste ihre Karriere als Geigerin beenden. Quelle: Katrin Kutter

Mit der Gründung eines Orchesters war es dabei nicht getan. Brüning half bald auch beim Aufbau von Musikschulen und trug Musik und Gesang in die Kindergärten. Seither sagt sie von sich: „Ich bin Dirigentin mit starkem pädagogischen Schwerpunkt“.

Die Geburt ihres ersten Kindes führte 2010 dazu, dass sie das Abenteuer in Ramallah nach sieben Jahren abschloss. Sie nahm ein Engagement als Kapellmeisterin in Coburg an und gastierte an Opernhäusern in Mannheim und Innsbruck, Berlin und Hannover. Vor fünf Jahren zog sie schließlich zurück in ihre Heimatstadt, um Familien- und Berufsleben besser vereinen zu können.

Neue alte Opern

Von hier aus widmet sie sich nun vor allem eigenen Projekten, die nicht nur Aufführungen beinhalten, sondern die Entwicklung von neuen Musiktheaterformen. Auch das ist ein „unfreiwilliger Schwerpunkt“, wie sie sagt. Die Nachfrage hat sie wohl dazu gebracht: Zusammen mit der Autorin Paula Fünfeck hat sie sehr erfolgreich mehrere „neue alte“ Opern ersonnen, bei der musikalische Vorlagen etwa von Franz Schubert zu einem modernen szenischen Leben erweckt werden. Seither bekommt sie immer wieder solche Anfragen.

Gerade bereitet Brüning ein Projekt mit dem hannoverschen Barockensemble La festa musicale vor. Gemeinsam präsentieren sie eine neue Version des Melodrams „Pygmalion“ von Georg Anton Benda. Die mythische Geschichte eines Bildhauers, der sich die perfekte Frau selbst schafft, soll dabei mit Bezügen zur künstlichen Intelligenz erweitert werden. „Wenn die Kunst alles kann, was bleibt dann für den Menschen?“, ist eine Frage, die Brüning dabei besonders umtreibt. Vielleicht ist das so etwas wie ihr Lebensthema.

„Pygmalion 4.0“ ist am 29. und 30. Oktober in der Marktkirche zu sehen. Tickets können per Mail (reservierung@lafestamusicale.de) bestellt werden.

Von Stefan Arndt