Vor zwei Jahren haben Sie Ihre Autobiografie „... dann bin ich auf den Baum geklettert!“ veröffentlicht. Hat Sie da die Lust am Schreiben gepackt?

Ich fand das unglaublich spannend und hatte viel Spaß dabei. Und der hielt auch nach dem Erscheinen noch an. Ich hatte das Buch auf mehr als 100 Lesungen vorgestellt. Die ganze Welt des Buchhandels hat mich sehr fasziniert – auch weil ich mein Leben lang ein Leser war.

In Ihrem neuen Thriller spielt ein Buch auch eine wichtige Rolle: das Sachbuch „Rendezvous mit einem Oktopus“ von Sy Montgomery. Glauben Sie, dass Bücher die Welt verändern können?

Da kann man eher skeptisch sein. Es hat ja schon unendlich viele gute Bücher gegeben, aber die Welt ist nur zu einem Teil eine bessere geworden. In den USA haben jetzt 70 Millionen Menschen Donald Trump gewählt. Bei denen haben Bücher bisher gar nichts bewirkt.

Aber mit Ihrem ersten Thriller, „Der neunte Arm des Oktopus“, versuchen Sie ja etwas zu bewirken. Das Buch hat den menschgemachten Klimawandel zu Thema.

Ich bin ein Unternehmer, das ist jemand, der gern etwas unternimmt. Ich bin nicht daran interessiert, lange über etwas zu reden, sondern daran, Lösungen zu finden. Ein lösungsorientiertes Zusammenarbeiten in Fragen des Klimaschutzes kann ich bei den Großmächten heute nicht erkennen. Ich erlebe da eher eine kollektive Paranoia. Dass Russland, die USA und China jedes Jahr fast 1000 Milliarden Dollar für Rüstung ausgeben, während die Welt auf eine Klimakatastrophe zusteuert, die das Leben unserer Kinder und Enkelkinder gefährdet, ist für mich ein unhaltbarer Zustand. Mit meinem Buch versuche ich aufzuzeigen, dass man etwas ändern könnte, wenn man das wirklich wollte.

Sie hätten zu dem Thema auch ein Sachbuch schreiben können. Was war für Sie der Anlass, einen Thriller zu verfassen?

Im Dezember vergangenen Jahres bin ich eine Zeit lang jede Nacht gegen vier Uhr wach geworden. In diesem Zustand zwischen Wachsein und Traum hatte ich die gesamte Handlung des Romans im Kopf. Danach stand ich unter dem Zwang, den Roman, den ich im Kopf hatte, fertig zu schreiben. Es war nicht ganz einfach, die richtige Mischung aus sachlicher Information und Spannungselementen zu finden. Monatelang habe ich darunter gelitten wie ein Hund. Über die Arbeit bin ich auch ziemlich krank geworden. Aber als es dann fertig war, war ich sehr, sehr glücklich.

Hatten Sie Hilfe? Hat Sie jemand dabei unterstützt, dass das Buch ein richtiger Thriller und kein Sachbuch mit angeflaschten Thrillerlementen wird?

Ich hatte sehr konkrete Hilfe durch Freunde wie Christian Wulff und auch durch meine Familie. Dann war aber auch klar, dass ich von vielen Dingen, über die ich schreibe, einfach keine Ahnung habe. Da habe ich mir natürlich Unterstützung gesucht. Zwölf Leute haben mir bei der Recherche geholfen.

Zur Person Dirk Roßmann, geboren 1946, gründete 1972 den ersten deutschen Drogeriemarkt mit Selbstbedienung. Heute betreibt die Unternehmensgruppe 4100 Filialen in Deutschland und sieben Auslandsgesellschaften. „Der neunte Arm des Oktopus“ ist Roßmanns zweites Buch. Seine 2018 erschienene Autobiografie „… dann bin ich auf den Baum geklettert!“ schaffte es 2019 auf den ersten Platz der „Spiegel“-Bestsellerliste. Roßmann setzt sich intensiv für den Klimaschutz ein. Er ist Mitbegründer der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung und engagiert sich seit 1991 für eine zukunftsfähige Bevölkerungsentwicklung. Der Autor ist verheiratet und hat zwei Söhne, die ebenfalls im Unternehmen tätig sind.

Das Erscheinen Ihrer Autobiografie vor zwei Jahren wurde von einem erheblichen Werbeaufwand begleitet. Wird das jetzt wieder so sein?

Unbedingt. Die Werbung ist wichtig. Ich habe mit dem Buch tatsächlich etwas Großes vor. Jetzt schon habe ich Angebote von Streamingdiensten, ein großer Verlag in China ist interessiert, das Buch hat alle Chancen, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland Furore zu machen. Ich bin ja auch ein Fantast und ich hoffe, dass es mir gelingen wird, ein neues Nachdenken über den Klimawandel zu initiieren. Weitermachen wie bisher geht einfach nicht. Wenn wir bei uns in der Firma ein Problem haben, dann müssen wir das anpacken. Und so ist es auch mit der Klimakrise: Wir können nicht ewig über das Problem reden, wir müssen zupacken. Für mich wäre es also eine große Freude, wenn das Buch auch über Deutschland hinaus ernst genommen wird.

Sie wollen also mit dem Buch die Welt verändern.

Ja, ich will die Welt verändern, und ich hoffe, dass mir das mit einem Buch gelingen kann. Auf jeden Fall habe ich ein Exemplar mit einer besonderen Widmung an Putin auf den Weg gebracht. Wenn wir in Deutschland etwas gegen den Klimawandel unternehmen, ist das schön und gut, aber auch recht wirkungslos. Selbst wenn wir in Deutschland alles richtig machen würden, würden wir damit nicht die Welt retten. Erst wenn die Welt etwas tut und wenn sie das koordiniert tut, können wir das Klima retten.

Das ist ein großes Rad, das Sie da drehen wollen.

Über dieses Thema habe ich mit vielen Menschen diskutiert. Ich erinnere dann gern an einen kleinen, unbedeutenden Leutnant aus Korsika, der irgendwann ganz Europa beherrscht hat, oder an den neurotischen, mittellosen Kunstmaler, der die Welt im vergangenen Jahrhundert ins Chaos gestürzt hat. Man hätte nie für möglich gehalten, was einzelne Menschen anrichten können. Letztlich versuche ich mit meinem Buch auch etwas zu bewegen. Ich halte es da mit Martin Luther, der gesagt hat, er würde, selbst wenn er wisse, dass morgen die Welt untergeht, heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das Buch ist mein Apfelbäumchen.

