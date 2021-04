Hannover

An der Wand hängt ein geschnitztes Ohr aus Holz. Die Skulptur von Peter Ripka ist Teil einer Kunstausstellung, die in einem ehemaligen Hörgeräteladen eröffnet wurde. Die Familientherapeutin Katrin Thomas aus Berlin hat die Räumlichkeiten an der Abelmannstraße 19 in Döhren in eine Galerie umgewandelt. In dem kleinen Schauraum stellt sie zusammen mit ihrem Ehemann Jens Thomas Fotografien, Drucke, Skulpturen, Gemälde und Designlampen aus.

„Kunst braucht Zeit und einen ruhigen Raum“, sagt Katrin Thomas. Ausgestellt sind Werke von Hilli Hassemer, Gabriela Stellino, Peter Ripka, Lucie Blanchemanche, Johannes Wilts, Ulla Catarina Lichter sowie von Katrin und Jens Thomas selbst.

Motive aus Estland und Marokko

Einige der Künstler kommen aus Hannover. So zum Beispiel Wilts. Er hat unter anderem das Foto „Hinter offenen Türen“ aus dem Jahr 2015 beigesteuert. Es zeigt das verlassene Gefängnis Patarei in Estland, in dem die Häftlinge in vollkommener Dunkelheit gelebt haben sollen. Auf dem Foto stehen die Türen geöffnet.

Die Künstlerin Hassemer aus Düsseldorf ist mit abstrakten Gemälden vertreten. Durch die Ausstellung habe die Französischlehrerin Blanchemanche, die Kunst studiert hat, wieder zur Malerei gefunden. Ein Ölgemälde von ihr zeigt einen Eindruck aus Marokko.

Ausstellungsstücke stehen zum Verkauf

Die Ausstellungsstücke, deren Preisspanne von 120 Euro bis 1800 Euro reicht, stehen zum Verkauf. Besichtigungstermine können telefonisch unter der Nummer (01 76) 96 54 03 70 mit Katrin Thomas ausgemacht werden.

Von Lisa Eimermacher