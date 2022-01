Hannover

Es hat ein bisschen gedauert: Nach mehreren Verlegungen fand die für 2020 geplante vierteilige Konzertreihe mit dem Ensemble Foscari im Galeriegebäude in Herrenhausen nun ihren glücklichen Abschluss.

Ausgangspunkt für das Programm war das Spanien des 14. Jahrhunderts, in dem Juden, Christen und Muslime gemeinsam lebten und sich gegenseitig in vielfältiger Weise künstlerisch und kulturell befruchteten. Ein Jahrhundert später, mit der Rechristianisierung der iberischen Halbinsel, standen Juden und Muslime dann vor der Wahl, zu konvertieren oder das Land zu verlassen. Dabei nahmen sie ihre musikalischen Traditionen mit und exportierten sie in andere Regionen, die Juden vor allem ins Osmanische Reich.

Deshalb verwunderte es wenig, dass an diesem Abend vor allem orientalisch gefärbte Klänge das Galeriegebäude erfüllten. Alon Sariel, künstlerischer Leiter des flexibel besetzten Ensembles Foscari, hatte eine elfköpfige Besetzung zusammengestellt, die neben Instrumentalisten und einer Sängerin auch eine Tänzerin umfasste. Genau diese beiden Künstlerinnen machten auch die Besonderheit des Konzerts aus.

Zwischen Melancholie und Ausgelassenheit

Sängerin Tehila Nini Goldstein verlieh besonders den Ladino-sprachigen traditionellen Liedern aus der jüdisch-sephardischen Tradition eine ungeheure emotionale Bandbreite. Diese Lieder bewegen sich zwischen tiefer Melancholie und tänzerischer Ausgelassenheit. Goldsteins Stimme verfügt über eine breite Dynamik, ist in der Tiefe kernig, in der Höhe strahlend und gerät nie in die Gefahr zu übersteuern. Sie nimmt das Publikum mit auf eine emphatische Achterbahnfahrt. Ein wenig irritierend war, dass die Vokalstimme als einzige auch über die Lautsprecher übertragen wurde, was das Raumgefühl des Ensembles störte und was sie gar nicht nötig gehabt hätte.

Lesen Sie auch Concerto foscari spielt Musik von ehemaligen Sklaven

Noch gesteigert werden konnte die Ausdruckskraft durch die Auftritte von Tänzerin Daniela Niemietz. Sie führte einem – im wahrsten Sinne des Wortes – vor Augen, wie eng verwandt orientalischer Bauchtanz und spanischer Flamenco sind. Den neun Instrumentalisten gelang ein wunderbarer Spagat zwischen europäischer Barockmusik und orientalisch geprägter Tanz- und Vokalmusik. Allerdings war es an diesem Abend vor allem der Gegensatz zwischen melancholischer Innigkeit und tänzerisch-rhythmischer Lebensfreude, der besonders beeindruckte.

Ganz besonders überrascht war man immer wieder aufs Neue von der perkussiven Brillanz der Zupfinstrumente und den klanglichen Möglichkeiten, die ein einzelnes Tambourin oder eine Landsknechttrommel bieten.

Von Michael Meyer-Frerichs