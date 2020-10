Hannover

Das Ensemble Modern gehört zu den Gruppen, die in den Achtzigerjahren das klassische Musikleben verändert haben. Viele junge Musikerinnen und Musiker waren damals nicht zufrieden mit den Aussichten, die das übliche Berufsleben ihnen bot: Die Vorstellung, die Abende mit mittelmäßigen Aufführung von fragwürdigen Operetten unter Leitung eines cholerischen Kapellmeisters zu verbringen, erschien ihnen nicht attraktiv. Sie suchten nach Alternativen zur Beamtenlaufbahn in einem Staatsorchester und fanden sie in den Randbereichen des Repertoires.

Es war die Gründungszeit der freien Ensembles, die sich oft auf bestimmte Stile spezialisierten. Vor allem die starke Anziehungskraft der damals so genannten historisch orientierten Aufführungspraxis, die ein starker Gegenentwurf zum üblichen Orchesterspiel der Zeit war, führte zur Gründung vieler junger Alte-Musik-Ensembles. Das Ensemble Modern dagegen stürzte sich auf die vielen ungenutzten Möglichkeiten, die die zeitgenössische Musik bot.

Die Zeit war reif

Dass die Zeit reif war für Veränderungen, zeigt der schnelle Erfolg von Protagonisten der freien Ensembles auch an etablierten Häusern: Der hannoversche Pianist Ingo Metzmacher etwa entwickelte sich im Ensemble Modern zum Dirigenten – bald darauf wurde er Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und startete eine internationale Karriere. Auf breiter Front sickerten die Ideale und die praktischen Musizierweisen der freien Ensembles in die großen Orchester ein. Vieles, was damals revolutionär war, gehört deshalb heute zum Standard.

Das Ensemble Modern aber, das in diesem Jahr groß seinen 40. Geburtstag feiern wollte, hat auch noch andere Spuren hinterlassen. Viele Komponisten haben sich von seinen Mitgliedern inspirieren lassen: von deren unbedingter Bereitschaft, ungewöhnliche Wege zu gehen, von ihrem technischen Können, von ihrer Leidenschaft für Musik, die zuvor nie erklungen ist. Die Liste der Werke, die für das Ensemble geschrieben wurden und inzwischen nicht selten schon zum allgemeinen Repertoire gehören, ist lang.

Wissen weitergeben

Seit 2008 geben die Musikerinnen und Musiker ihr Wissen und ihre Leidenschaft an jugendliche Kollegen weiter: Im Rahmen des Projektes „Epoche f“, das nach der Kategorie für zeitgenössische Musik im Wettbewerb „Jugend musiziert“ benannt ist, unterrichten sie talentierte Jugendliche. Der Kurs, der in der Regel in der Landesmusikakademie Wolfenbüttel abgehalten und von der Stiftung Niedersachsen getragen wird, endet in einem Abschlusskonzert, das in diesem Jahr trotz der Pandemie auch in Hannover zu erleben ist.

Viele andere Auftritte, die im Jubiläumsjahr geplant waren, sind coronabedingt abgesagt worden. Der Festakt zum 40. Geburtstag soll aber in Frankfurt, dem Sitz des Ensembles, stattfinden: Am 4. Dezember dirigiert Ingo Metzmacher ein Konzert in der Alten Oper, das jeden Rückblick vermeidet: Auf dem Programm stehen nur Uraufführungen.

Am 30. Oktober, 19 Uhr, spielt das Ensemble Modern mit jungen Musikern und Musikerinnen in der Christuskirche in Hannover.

