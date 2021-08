Hannover

Hinfliegen, in einem fernen Land ein Konzert geben, zurückfliegen – der ökologische Fußabdruck vieler Orchestermusiker ist nicht eben klein. Thorsten Encke, Dirigent, Komponist und künstlerischer Leiter des Ensembles Musica assoluta, wurde bei einem Konzert in São Paulo nachdenklich. Draußen das Elend, im Konzertsaal Menschen, die viel Geld für ihre Eintrittskarten bezahlt hatten und sich Beethovens Neunte mit den Zeilen „Alle Menschen werden Brüder“ anhörten. „Das fühlte sich irgendwie falsch an“, sagt Encke. Bei ihm und auch bei den Mitgliedern des 2011 gegründeten Ensembles setzte etwas ein, was Encke jetzt „einen Transformationsprozess“ nennt.

„Wie wollen wir in Zukunft leben?“

Eines der Ergebnisse dieses Prozesses, der vor etwa drei Jahren begonnen hatte, ist ein Festival, das den etwas sperrigen Titel „Menschlichkeit. Das grüne Festival“ trägt. Es wird vom 3. bis 5. September veranstaltet. Im Bürgerhaus Misburg, dem Sitz des Orchesters, und in der Christuskirche, in der einige besonders personalintensive Konzerte veranstaltet werden, gibt es Musik, Vorträge und Gesprächsrunden. Am Eröffnungstag des Festivals wird unter anderem die Uraufführung eines Werkes der chinesischen Komponistin Ying Wang zu hören sein, am Sonnabend gibt es ein Konzert mit dem Vision String Quartett, aus dessen Klängen der DJ „dROFF“ dann etwas ganz Eigenes stricken wird. Am Sonntag steht eine Gesprächsrunde zum Thema „Wie wollen wir in Zukunft leben?“ auf dem Programm.

Kompensationszahlungen für CO2-Ausstoß bei Festival

Musica assoluta versucht, ein „klimafreundliches Festival“ zu veranstalten, Klimaneutralität aber will Encke nicht versprechen. „Das wäre Greenwashing“, sagt er, denn einige Instrumente wie Pauken und Basstrommeln ließen sich nicht mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportieren. Und die Autoverleiher würden kaum E-Transporter anbieten. Immerhin: Das Orchester arbeitet mit der Agentur „atmosfair“ zusammen; alles, was beim Festival an CO2-Emissionen entsteht, soll durch Kompensationszahlungen ausgeglichen werden.

Kontrabass in der Straßenbahn

Alle Orchestermitglieder, so Encke, hätten sich bereiterklärt, mit Fahrrädern oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Auftrittsorten anzureisen – selbst die beiden Kontrabassisten. Einen Kontrabass per Straßenbahn zu transportieren ist kein ganz leichtes Unterfangen – zumal die teuren Instrumente nur mit einem Futteral und nicht wie etwa Violinen in einem Kasten geschützt transportiert werden können.

„Ein großes Umdenken“

Gesa Schönermark von der Stiftung Niedersachsen, die das Festival unterstützt, hat „ein großes Umdenken“ bei Musikerinnen und Musikern beobachtet. Die Frage nach der Klimafreundlichkeit des eigenen Handelns bewegt die Kulturschaffenden in Hannover in unterschiedlichem Maße. Während der Knabenchor auf seiner Internetseite noch mit dem Satz „Über 80 Konzerttourneen führten den Chor in mehr als 45 Länder rund um den Globus“ wirbt, bietet der Mädchenchor am 18. und 19. September „Konzerte fürs Klima“ an.

Von Ronald Meyer-Arlt