Routiniert dreht er an der Kurbel des Grammophons, dann schwenkt er den Arm auf die Schellackplatte. Die Nadel fährt knisternd durch die Rille – und aus dem Trichter schallt das betörende „La Cumparsita“, eingespielt 1929 für die „Deutsche Grammophon“ von Efim Schachmeister. Berlin feierte diesen einst als den „König der Tanzgeiger“. Ganz ungebrochen ist der nostalgische Charme nicht: Schachmeister war Jude, in der NS-Zeit musste er aus Deutschland fliehen.

„Viele Stars der Zwanzigerjahre sind heute kaum noch bekannt – in der NS-Zeit sind sie verdrängt und ersetzt worden“, sagt Bernd Felbermair. Der 67-jährige Plattensammler aus Diekholzen hat in seiner Kollektion nicht nur Scheiben von Rudi Schuricke oder Zarah Leander, deren Ruhm bis heute währt, sondern auch von jüdischen Künstlern, die längst vergessen sind. Sie wurden verfemt, verfolgt und oft ermordet. „Sie wurden gecancelt, wenn man so will“, sagt Eliah Sakakushev von Bismarck, Geschäftsführender Direktor der Villa Seligmann.

Musikabend bringt die geschassten Stars wieder zu Ehren

In dem Haus für jüdische Musik hat Bernd Felbermair jetzt – auf original Grammophonen und historischen „Raumtonkoffern“ – die geschassten Stars der Tanz- und Schlagermusik wieder zu Ehren gebracht. Leo Monosson etwa machte als „Refrainsänger“ zwischen 1925 und 1933 mehr als 1400 Schallplattenaufnahmen. Dann floh er in die USA. „Großen Erfolg hatte er dort nicht – in Amerika standen schon Jazz und Swing hoch im Kurs“, sagt Felbermair.

Eine Kulisse wie in „Babylon Berlin“

Das Tanzorchester von Dajos Béla spielte 1927 „In einer kleinen Konditorei“ ein. Der Leiter des Ensembles hieß eigentlich Leon Golzmann. Zu seinem Künstlernamen kam er durch einen ungarischen Geiger namens Béla Dajos. Dieser starb während einer Bühnenpause in der Garderobe den Herointod. Golzmann sprang spontan für ihn ein – und übernahm gleich seinen Namen. „Er war einer der wichtigsten deutschen Kapellmeister“, sagt Felbermair. Die Hotels, in denen sein Orchester spielte, hätten eine ideale Kulisse für die „Babylon Berlin“-Krimis abgegeben. Als SA-Leute 1933 ein Konzert störten, floh er noch in der gleichen Nacht aus Deutschland.

Der Sänger Paul O’Montis hieß bürgerlich Paul Wendel. Geboren in Ungarn, wuchs er in Hannover auf. Er war evangelisch, hatte aber jüdische Wurzeln – und er machte kritisches Kabarett. „Er war ein großer Publikumsliebling zu seiner Zeit“, sagt Felbermair. Auch Paul O’Montis emigrierte, doch die Nazis wurden seiner habhaft. Im Jahr 1944 wurde er im KZ Sachsenhausen durch einen Blockältesten ermordet.

Der Abend dokumentiert eindrucksvoll, wie viele Unterhaltungskünstler einst jüdisch waren – und wie nachhaltig dieser Teil der Mainstream-Kultur bis heute ausgelöscht wurde. Dabei sind Texte wie die des Schlagersängers Max Hansen es wert, dass man sie dem Vergessen entreißt. In einer Satire besang dieser, wie Hitler sich mit einem „Sigi Kohn“ im Hofbräuhaus besäuft: „Doch schon nach der fünften Maß / werden Hitlers Augen nass. / Er umarmt den Sigi Kohn und stottert blass: / Warst du schon mal in mich verliebt? / Das ist das Schönste, was es gibt.“

