Ein wirklich großer Geist begegnet auch seltsamen Phänomenen mit großer Unvoreingenommenheit. Und so tat Gottfried Wilhelm Leibniz, was er tun musste, als man ihm 1714 berichtete, dass es bei Zeitz einen sprechenden Hund gebe: Er hörte sich an, was das Tier zu sagen hatte.

Er lehrte an der Leibniz-Uni: Wenchao Li auf einem Bild von 2011. Quelle: Martin Steiner (Archiv)

Etwa 30 Wörter soll der mittelgroße Bauernhund, den er besuchte, über die Lefzen gebracht haben, darunter „Tee“, „Kaffee“, „Schokolade“ und „Assemblée“, versicherte der Gelehrte in einem Bericht an eine Akademie. Nur mit den Buchstaben m, n und x soll der Hund, glaubt man Leibniz, seine artikulatorischen Probleme gehabt haben.

Der Philosoph Peter Nickl erinnert in einem Aufsatz jetzt an diese Episode aus dem Leben des Großgelehrten – um daran zu zeigen, wie Leibniz sich von seinem Kollegen Descartes unterschied. Dieser zog eine trennscharfe Abgrenzung zwischen dem denkenden Menschen und dem Rest der Schöpfung; Tiere waren für ihn eher Maschinen. Leibniz hingegen sah da fließende Übergänge, er deutete sogar an, dass auch Tiere eine Seele haben könnten.

Ära von Li eine „Glanzzeit“

Erschienen ist der Aufsatz in einem Sammelband zu Ehren eines anderen unvoreingenommenen Geistes: Nach alter Akademikersitte haben sich viele kluge Köpfe zusammengetan, um dem ausgewiesenen Leibniz-Kenner Wenchao Li zum 65. Geburtstag eine Festschrift zu kredenzen.

Im Jahr 2006 unterschrieb Wenchao Li seinen Vertrag als Stiftungsprofessor in Hannover. Quelle: Nico Herzog (Archiv)

Li, geboren 1957 in China, kam 2006 als Leibniz-Professor an die Leibniz-Uni Hannover. Mit zahlreichen Publikationen mehrte er hier den Ruhm des berühmten Denkers. Er hielt unermüdlich Vorträge über Leibniz und richtete zu dessen 300. Todestag 2016 den größten Leibniz-Kongress aus, den es weltweit jemals gab.

Der um globale Vernetzung bemühte Leibniz hatte sich einmal gewünscht, „dass man Missionare der Chinesen zu uns schickt“. Tatsächlich gilt die Ära von Li in Hannovers Leibniz-Gemeinde als „Glanzzeit“, wie Erich Barke, Präsident der Leibniz-Gesellschaft, im Vorwort der Festschrift schreibt. Dennoch endete die Stiftungsprofessur 2017; Li ging in seine Wahlheimat Potsdam zurück. Es war die Rede von Querelen zwischen ihm und der Uni-Leitung.

500 Seiten Festschrift

„Scintillae Leibitianae“ haben die Herausgeber die fast 500 Seiten starke Festschrift genannt – „Leibniz-Funken“. Schon das Inhaltsverzeichnis liest sich wie ein Who-is-who der Leibniz-Forschung: Fachleute wie Hans Poser, Ursula Goldenbaum, Michael Kempe und Daniel J. Cook haben zur Feder gegriffen, um Li zu ehren, indem sie Werk und Wirken von Leibniz ausleuchten.

Es geht um Ethik und Religion, Geografie, Erdgeschichte und Politik, Geometrie und Geschichte – eben um alles, womit man als Genie so sein Tun hat. Einer wie Leibniz wurde niemals fertig damit, die Welt gedanklich zu durchdringen. So gesehen hat sich Professor Li einen Forschungsgegenstand ausgesucht, der seiner wirklich würdig ist.

Friedrich Beiderbeck, Nora Gädeke und Stephan Waldhoff (Hg.): „Scintillae Leibnitianae – Wenchao Li zum 65 Geburtstag“. Franz Steiner Verlag. 475 Seiten, 84 Euro.

Von Simon Benne