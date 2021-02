Hannover

„Begegnung ist nicht, und das macht uns allen zu schaffen“, sagt der hannoversche Poetry-Slammer Tobias Kunze bei Faust-TV. Er war jetzt zu Gast bei der Neuauflage des Onlineformats, das vom Lindener Kulturzentrum Faust angeboten wird. Weil eine reale Begegnung mit den Besucherinnen und Besuchern in den Kulturzentren wegen der Corona-Krise aktuell nicht möglich ist, will Faust online für Kultur sorgen und so alle diejenigen erreichen, für die kulturelle Erlebnisse im Alltag unverzichtbar sind.

Schwerpunkt der Streamingserie, die alle zwei Wochen donnerstags um 20 Uhr als Video zu sehen ist, sind die Kulturthemen und -einrichtungen der Stadtteile, die nach und nach vorgestellt werden sollen. In der ersten Folge geht es um das Szeneviertel Linden. Zu sehen sind etwa Filme aus den Stadtteil und ein Gespräch mit der Leiterin des Freizeitheims Linden, Silke van Laak. Die Einrichtung feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum.

Joy Bogat singt vom langsamen Leben

Star des Formats Faust TV war bisher die hannoversche Sängerin Joy Bogat, die unter anderem das Lied „Slowly“ sang, das sich mit seinem R’n’B-Sound wie ein lässiger Kommentar zur Krise anhört. „I’am Living Slowly“ – ich lebe langsam, heißt es darin. Und vielleicht hat auch Poetry-Slammer Kunze ihren Auftritt genutzt, um ein wenig zu tanzen. Das vermisst er nämlich am meisten und widmet dem Tanzen und Feiern in Clubs, bei Konzerten und auf der Straße ein ganzes Gedicht: „Ich möchte nur Rausch und Töne erben – die von Partys und Konzerten zwischen lauter schönen Scherben und am liebsten tanzend sterben“, heißt es da. Bis dahin braucht es, wie Kunze bei Faust-TV anmerkt, noch etwas Geduld. Doch dann können sich Tanzfans endlich wieder jenseits des Streams begegnen.

Sängerin Joy Bogat singt auf Faust-TV ihren Song „Slowly“. Quelle: privat

Auch der Pavillon streamt

Das Online-Format Faust-TV ist auf der Homepage von Faust zu sehen (www.kulturzentrum-faust/faust-tv.html). Die Internetfilme aus Linden sind allerdings nicht das einzige Angebot dieser Art. Auch der Pavillon bereitet ein neues Onlineformat mit dem Namen PavillOn Air vor, das an drei bis vier Tagen in der Woche ein vielfältiges Kulturprogramm liefern soll. Allerdings fiel die geplante erste Veranstaltung am Donnerstag gleich aus, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pavillons sich mit dem Streik der städtischen Mitarbeitenden und Auszubildenden, von denen auch einige beim Kulturzentrum arbeiten, solidarisierten. Die Veranstaltungen von PavillOn Air sind auf dem Youtube-Kanal des Pavillon abrufbar (www.youtube.com).

Am Donnerstag, 25. Februar, geht es mit Faust-TV in den Stadtteil Vahrenwald. Auch die Konzertreihe „Der Goldene Samstag“ wird online wieder aufgenommen. Am Sonnabend, 20. Februar, spielt die Band Noam Bar ab 19 Uhr im Stream. Bereits am Freitag, 12. Februar, startet PavillOn Air um 20.15 Uhr mit der Veranstaltung „Die kleine schwarze Chaospraxis“ mit Ninia La Grande und Denise M’Baye. Am Dienstag, 16. Februar, geht es weiter mit den Nachtbarden und der Singer-Songwriterin SOBI.

Von Alina Stillahn