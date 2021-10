Hannover

Erst ziemlich am Ende kommen die vielen rassistischen Beleidigungen gegen Roma zur Sprache. Eine junge Romni, Verkäuferin, berichtet, wie eine unzufriedene, schlecht gelaunte Kundin sie im Laden als Ausländerin angreift und mit Beschimpfungen überzieht. Es hilft gar nichts, dass sie entgegnet, sie sei „deutsche Staatsbürgerin“ – und sich solche Reden verbittet. „Verwöhnte Ausländergöre“, ist der schlichte Kommentar.

Wie geht die Community mit Vorurteilen um?

Wie reagiert man darauf? Wie geht die Community in Hannover, in Niedersachsen, mit solchen Anwürfen um? Wie leben Jugendliche mit den Vorurteilen gegen ihre Volksgruppe, erlangen Stärke, um Anfeindungen zu begegnen? Die Filmemacherin Franziska Wenzel hat darüber den Film „Rückenwind – Zukunft voraus“ gedreht, der am Sonnabend im Kino im Sprengel in Hannovers Nordstadt gezeigt und mit ihr und Betroffenen diskutiert wurde.

Der Film porträtiert den Verein Terne Roma Südniedersachsen e. V., der 2016 gegründet worden ist. Der Verein ist die Dachorganisation der Roma-Jugend Initiative Northeim und der interkulturellen, politischen Rap-Crew Y.W.B. Er ist als nach eigenen Angaben einzige MigrantInnen-Jugend-Selbst-Organisation (MJSO) ein wichtiger Ansprechpartner für die Region Südniedersachsen und unter anderem eng mit dem hannoverschen Verein „Romane – Aglonipe – Roma voran“ vernetzt.

„Es geht um Menschenrechte, Kinderrechte, Frauenrechte“

Wenzel zeigt mit viel Liebe zu jedem einzelnen Protagonisten etwas, das vordergründig unscheinbar, ja bürokratisch-trocken daher kommt – und doch so wichtig ist: den Weg von niedersächsischen Roma in die Institutionen, in die Politik. Ganz schlicht die Gründung eines Vereins, Hauptthema des Films, hilft ihnen, Seminare zum „Empowerment“ für Jugendliche anzubieten, aber auch einfach gemeinsam zu rappen und mit politischen Songs aufzuklären.

„Es geht um Rechte, Menschenrechte, Kinderrechte, Frauenrechte“, sagt Elizabeta Jonuz, deutsche Romni und Migrationsforscherin an der Hochschule Hannover in „Rückenwind – Zukunft voraus“. Es gehe darum zu zeigen: „Wir wollen als Bürger, als hier Geborene unsere Rechte haben.“ Das gelingt diesem Film auf sehr unspektakuläre Weise sehr gut.

Von Jutta Rinas