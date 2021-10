Hannover

Tausende Zwangsarbeiter ließen ihr Leben für diese Ausprägung des Größenwahns der Nazis. Sie arbeiteten am monströsen U-Boot-Bunker Valentin in Bremen – der nie fertig wurde. Die Alliierten wussten nach dem Krieg nichts anderes damit anzufangen, als an dem Monstrum betonbrechende Bomben zu testen. Und heute? Ist die wuchtige Ruine eine Gedenkstätte und seltsame Kulisse für einen vorgelagerten Badestrand. Naherholung statt Nazi-Barbarei – nur ein Beispiel für Transformationsprozesse, die die neue Ausstellung in der Galerie für Fotografie (GAF) in der Eisfabrik dokumentiert.

Das ehemalige Meidericher Hüttenwerk von Thyssen gehört heute zum Landschaftspark Duisburg-Nord. Quelle: Wolfgang Nebel

Wolfgang Nebel zeigt dort unter dem Titel „Transformation – Beyond Imagination“, wie sich gesellschaftliche Hybris in Architektur niederschlägt und gesellschaftlicher Wandel in deren Umnutzung. Von der Hybris zum Hedonismus: Das Tempelhofer Feld in Berlin – einst Flughafen, heute Freizeitgelände – ist natürlich dabei, ebenso das Badeparadies „Tropical Islands“ in der ehemaligen Cargolifterhalle im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald, ein relativ junges Beispiel überhöhter Fortschrittsversessenheit. Der Schnelle Brüter – Bauwerk gewordenes Sinnbild der vergangenen Atomkraft-Hörigkeit – ist heute ein Freizeitpark namens „Wunderland“ mit Kettenkarussell. Das von Alfred Thyssen geplante Hüttenwerk in Duisburg dient nun als Kultur- und Freizeitstätte.

Panoramen von überraschender Farbigkeit

Nebel, hauptberuflich Professor für Informatik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und berufenes Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, zeigt eindringlich den Wandel von der Arbeiter- zur Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft, in teils übergroßen Panoramen – einmal 2,50 Meter groß – von überraschender Farbigkeit. Zum Teil nimmt das absurde Züge an, wenn etwa unter Tage in einem ehemaligen Kalibergwerk Wettrennen abgehalten werden, mit Läufern in knallbunter Sportkleidung vor betongrauen Stollenwänden. Die Ruinen vergangenen Technikglaubens werden zur Kulisse des Privatvergnügens.

Die Ausstellung zeigt auch die zwischenzeitlich als Behelfskrankenhaus und Impfzentrum genutzten Hallen auf dem Messegelände in Hannover. Quelle: Wolfgang Nebel

Anderes zeigen Fotos aus Hannover: Nebel hat die Messehallen fotografiert, die in den vergangenen Monaten ein Behelfskrankenhaus und ein Impfzentrum beherbergten und nun wieder in ihren Ursprungszustand versetzt worden sind. Manche Transformationen sind umkehrbar.

Die Ausstellung in der GAF (Seilerstraße 15d) wird am Mittwoch, 13. Oktober, um 19 Uhr unter 3-G-Bedingungen eröffnet. Das heißt: Zutritt haben Genesene, Geimpfte und Getestete. Für den Rest der Laufzeit (bis 21. November) gilt ebenfalls 3 G.

Von Stefan Gohlisch