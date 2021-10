Hannover

Zwei Künstler aus der spanischsprachigen Welt zeigen ihre Werke zurzeit in der Galerie Drees: der auf Kuba aufgewachsene Maler Gustavo Díaz Sosa und der in Barcelona lebende Bildhauer Samuel Salcedo. Inhaltlich haben die beiden Künstler – bis auf den in der Kunst doch recht oft vorzufindenden Umstand, dass es in ihren Werken um die Stellung des Menschen in der Welt geht – nur wenig miteinander zu tun. Die Skulpturen von Samuel Salcedo (unförmige, übergroße Köpfe aus Kunststoff, nackte Männer in hilflosen Posen und mit merkwürdigen Mützen) sind auf den komischen Effekt hin komponiert und wirken tatsächlich sehr witzig. Die Frage ist natürlich immer, wie lange das Schmunzeln anhält.

Winzig, nicht witzig

In den Bildern von Gustavo Díaz Sosa sind die Menschen nicht witzig, sondern winzig, und sie stehen in langen Schlangen an mythischen Orten. Der Einzelne verliert sich im staatlichen Getriebe. Die Orte wie Babylon oder Dantes Eingang zur Hölle scheinen das Individuum verschlucken zu wollen. Wie die Arbeiten seines Kollegen Samuel Salcedo sind auch diese Werke recht gefällig.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Deep Impact“ heißt die Doppelausstellung – ein Titel, der eher einen Wunsch als einen Zustand bezeichnet, und der eigentlich zu gut für alles passt, um wirklich treffend zu sein.

Bis 13. November in der Galerie Drees, Weidendamm 15.

Von Ronald Meyer-Arlt