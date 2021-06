Hannover

Es ist ein Zeichen der Wertschätzung – und ein finanzieller Segen in schwierigen Zeiten: Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat das kleine Theater an der Glocksee in Hannover mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet. Die Ehrung ist mit 75.000 Euro dotiert. Gerade kleine Bühnen seien wichtige Orte der kulturellen Bildung, sagt Grütters: „Viele von ihnen haben trotz der langen Schließungen während der Pandemie unbeirrt weitergemacht und dabei künstlerisch, technisch und strukturell neue Wege eingeschlagen.“

Theater online: „Jack in the Box“-Inszenierung des Glocksee-Theaters. Quelle: Screenshot/Theater an der Glocksee

„Wir haben uns riesig über den Preis gefreut – das ist eine große Anerkennung für unser ganzes Team“, sagt Lena Kußmann vom dreiköpfigen Leitungsteam des Glocksee-Theaters. Ihr Ensemble hatte Aufführungen rasch ins Digitale verlegt, als diese analog nicht mehr möglich waren. Die Produktion „Jack in the Box“ etwa war als reine Livestreamreihe über die Bühne gegangen. Bei der Inszenierung „Plantkingdom. Fremde Welten“ spielte Lena Kußmann teils für eine einzige Person im Publikum. Und mit Audio-Walks für kleine Gruppen durch die Stadt erschloss das Team ganz neue Spielorte.

Neue Wege – draußen und online

Insgesamt elf kleine und mittlere Bühnen in Deutschland werden mit dem Theaterpreis geehrt, der am 8. Juli in der Akademie der Künste in Berlin übergeben werden soll. In Niedersachsen zählen noch das Jahrmarkttheater in Altenmedingen (Kreis Uelzen) und das LOT-Theater in Braunschweig dazu. Bei der Preisvergabe stand im Mittelpunkt, wie die Theater sich mit den Herausforderungen der Pandemie auseinandergesetzt haben. Das Glocksee-Theater war schon mit dem „Pro visio“-Preis der Stiftung Kulturregion Hannover ausgezeichnet worden, der mit 11.111 Euro dotiert ist.

Virtuelles Theater: das Glocksee-Ensemble ging im Lockdown online. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Vor drei Jahren hatten Lena Kußmann, Jonas Vietzke und Milena Fischer das vor 30 Jahren als studentisches Projekt gestartete Theater von Gründungsmitglied Helga Lauenstein übernommen. Die Jury des Bundestheaterpreises würdigte jetzt den gelungenen Generationswechsel. Das Ensemble lege großen Wert auf den Kontakt zum Publikum und habe in der Pandemie durch einfallsreiche Outdoor- und Onlineformate überzeugt, hieß es in der Begründung.

Die 75.000 Euro will das Glocksee-Team unter anderem in Lüftungstechnik und in eine Überholung der Räumlichkeiten investieren. Die nächste Indoor-Premiere steht dort am 30. Juni auf dem Programm: „Oxytocin“ ist eine „theatrale Suche nach Berührungen“ – es gibt 20 Plätze im Abstand von einem Meter. Das Ensemble bittet Besucherinnen und Besucher, sich testen zu lassen, Ventilatoren und Luftreiniger sind installiert.

Von Simon Benne