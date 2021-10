Hannover

Erleichterter Beifall der gut 800 Besucher im Theater am Aegi: Es ist wieder so wie früher, endlich! Götz Alsmann, Schlagerfreund, Jazzfreund, Freund vergangener Zeiten, Autor, Musiker und Entertainer und sein gestandenes Quartett aus alten Wegbegleitern und jungen Nachrückern ist nach Hannover gekommen.

Mehr als anderthalb Jahre war Götz Alsmann ohne Auftritt, in seinem Willkommensgruß überschlägt er sich fast vor Freude. „L∙I∙E∙B∙E“ heißt das aktuelle Programm (und das neue Studio-Album) des 64-jährigen Münsteraners, und seine Sammlung an Schlager-Schlagzeilen fasst dies perfekt zusammen.

Das Publikum ist hoch erfreut, das ist spürbar. Die Besucher haben alles unternommen, um heute Abend mit dabei zu sein: 2G, Luca-App und am Einlass in der Schlange stehen. Denn sie lieben Alsmanns feinen Jazz, seine Melodien und die Lieder aus den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Etwa: „Von Greta Garbo hast du die Frisur, leider nur, leider nur“.

Eine Menge Augenzwinkereien

Das Programm erinnert ein bisschen an die Darbietungen Ulrich Tukurs und auch an die musikalische Kunst eines Helge Schneiders. Feine Ironie durchzieht den Auftritt, es gibt eine Menge Augenzwinkereien von Alsmann, dem Schnellsprecher und Charmeur.

„Meine Damen und Herren“, sagt Götz Alsmann, während er ruhelos am Bühnenrand entlang tigert, „ich bin nur ein Flaneur!“ Dieser Flaneur ist wie immer in eleganter Kleidung und mit gegelter Haartolle unterwegs, seine Fans sind ganz entzückt. Ein Crooner ist Alsmann nicht, dafür ist seine Stimme dann doch zu gewöhnlich, aber dieser softe, schöne Jazz beruhigt ungemein und passt sehr gut zum Neustart der Livemusik in Sälen und Hallen.

Die Schmacht der Liebe: Götz Alsmann singt hingebungsvoll. Quelle: Ilona Hottmann

Götz Alsmann schwärmt von dem deutschen Komponisten Michael Jary und dessen Blockbuster-Soundtrack zum Film „Unter den tausend Laternen“ von 1952. Nur deswegen trägt Alsmann überhaupt eine Krawatte, erzählt er, denn so wie Jary wollte er auch sein. Es sind Details wie diese, die begeistern: die kleinen Maracas des Perkussionisten Markus Paßlick, Vibraphonist Altfrid Sicking mit seinen vier Klöppeln und der gepflegte, sanfte Tastendruck von Alsmann am Flügel.

Mit exzellentem Timing

Sein Publikum hat Götz Alsmann dabei ebenso im Blick, so wie seine Vorbilder, die Großen des Jazzschlagers: Paul Kuhn, Horst Jankowski und Udo Jürgens. Den Text zu „Was ich dir sagen will, sagt mein Klavier“ hat Blacky Fuchsberger geschrieben. Auch den kennen die Zuschauer noch, er gehört zum Kanon vornehmer deutscher Unterhaltungsmusik.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Band groovt und hat ein exzellentes Timing und auch einen Frontmann, der alle Musiker akkurat vorstellt. Nach ihrem Set umarmen sie sich fest, eine Zugabe auf der Ukulele „Bis ans Ende der Welt“ beschließt einen Abend mit Liebesliedern, großen Gefühlen und witziger Zerstreuung. Viel Beifall, und Götz Alsmann ist sichtlich gerührt.

Die nächsten Auftritte im Theater am Aegi: Am Sonntag, 31. Oktober präsentiert Ildikó von Kürthy um 20 Uhr ihr Programm „Es wird Zeit – Die Show zum Buch“. Am Montag, 1. November, steht Christian Ehring mit seiner Show „Antikörper“ auf der Bühne. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Von Kai Schiering