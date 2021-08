Linden

Es zischt, es riecht nach Farbe. Der Künstler im Kapuzenpulli, der sich nur Spuk nennt, bringt mit der Spraydose einen kunstvollen Schriftzug auf die Wand. Seinen Namen hat er in unzähligen Schattierungen von Blau und Grau auf der großen Fläche unterhalb der Ihme-Brücke an der Spinnereistraße verewigt. „Die Töne passen zum Wetter“, sagt er und schaut zum wolkenverhangenen Himmel empor.

Rund 50 Graffiti-Künstlerinnen und -Künstler haben sich am Wochenende daran gemacht, die Ihmehall neu zu gestalten. So heißt die mehr als 1000 Quadratmeter große Betonfläche unterhalb des Heizkraftwerkes am Ihme-Ufer, die legal zum Besprühen freigegeben ist. Zum vierten Mal geht in diesem Jahr das „Urban Nature“-Graffiti-Festival über die Bühne, und diese Aktion ist das Herzstück davon.

„Das gibt es kein zweites Mal“

Alle paar Meter stehen andere Graffiti-Künstler an der langen Wand; einige schaffen figürliche Werke, andere kreieren verrätselte Ornamente. Der Sprayer Raw hat seinen stilisierten Namenszug in Gestalt zuckender, roter Blitze an die Wand gebracht. „Das geht relativ fix – und das gibt es kein zweites Mal“, sagt der Mann mit der Maske. Ihre wahren Namen möchten die Künstler meist nicht veröffentlicht sehen; in der Szene übt man eher Zurückhaltung, was Öffentlichkeit anbelangt.

Energischer Stil: Sprayer Raw vor seinem Namenszug an der Ihmehall. Quelle: Tim Schaarschmidt

Gleichwohl kennt man sich untereinander bei dieser vierten Auflage des Festivals. „Das ganze ist wie ein großes Klassentreffen; einige sind jedes Jahr dabei“, sagt Bernd Jacobs vom städtischen Kulturbüro, das dieses „Urban Nature“ gemeinsam mit dem Graffitinetz Hannover organisiert hat. In diesem Jahr ist das Festival erstmals mit der großen Graffiti-Aktion „Hola Utopia“ zusammengelegt worden, zur „Urbanen Kunstwoche Hannover“.

Dutzende Künstlerinnen und Künstler gestalten die Ihmehall unterhalb des Lindener Heizkraftwerkes mit Graffiti-Werken. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Szene trifft sich regelmäßig im UJZ Glocksee. Das Graffiti-Netzwerk hat auf einer Website außerdem verzeichnet, wo Wände legal besprüht werden dürfen. Auch aus Hannovers Partnerstädten sind mittlerweile regelmäßig Künstler dabei. Das Festival wachse ständig, sagt Bernd Jacobs: „Wir wollen jedes Jahr größer werden.“ Allerdings haben die Werke vom Ihme-Ufer ein Verfallsdatum: Vor dem „Urban Nature“ im kommenden Jahr werden die Flächen wieder überstrichen, um Platz für Neues zu schaffen. Die Kunst ist also nur temporär.

Im Rahmen des „Urban Nature“-Festivals sind derzeit Ausstellungen von Thomas Granseuer in der Galerie Brutal und von Grumbowski alias Benjamin Stemmer in der Zukunftswerkstatt im Ihme-Zentrum zu sehen.

Von Simon Benne