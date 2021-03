Hannover

Harald Röhrig ist seit einem halben Jahr der oberste Kirchenmusiker Hannovers, aber für Hierarchien scheint sich der 52-Jährige nicht besonders zu interessieren. „Ich bin niemandes Chef“ ist jedenfalls ein Satz, der dem neuen Kirchenmusikdirektor des Sprengels trotz der etwas sperrigen Grammatik so geläufig von den Lippen geht, als sage er ihn regelmäßig auch zu sich selbst.

Röhrig versteht sich als Netzwerker – was der Kirchenmusik in seinem Beritt eigentlich nur guttun kann. Im Sprengel – einem Gebiet, das mit einigen Abweichungen in etwa dem der Region Hannover entspricht – muss er regelmäßig seine hauptamtlichen Kollegen bei der Arbeit besuchen, um sich über den musikalischen Stand der Dinge in den Gemeinden zu informieren und bei möglichen Problemen zu beraten. Außerdem ist er für die Ausbildung der nebenamtlichen Kantoren zuständig.

Der neue Blickwinkel

Als langjähriger Kreiskantor in Garbsen und Seelze ist ihm die Szene bestens vertraut. „Wir haben hier eine bunte, vielfältige Musiklandschaft“, sagt er. Getragen werde diese von Musikern und Musikerinnen, die Wert auf sehr unterschiedliche Akzente legten. „Es gibt Kollegen, die einen klaren Schwerpunkt auf die Orgel setzen. Andere sind besonders in der Nachwuchsförderung aktiv“, berichtet Röhrig. Dazu kommen große Kantoreien und kleine Gesangsgruppen, Posaunen- und Gospelchöre und sogar ein eigener Popkantor. Über all diese Aktivitäten will Röhrig sich nun „aus einem neuen Blickwinkel“ einen Überblick verschaffen.

Gleichzeitig muss er seinen eigenen Standpunkt definieren, denn seit Februar ist Röhrig auch der neue Kantor der Herrenhäuser Kirche. Diese Kombination hatte im Vorfeld für einige Irritationen gesorgt: Viele Jahre lang war der Kirchenmusikdirektor auch der Kantor der Neustädter und Hof- und Stadtkirche. Auch deshalb hat sich dort ein besonders reiches musikalisches Leben entwickelt. Röhrigs Vorgänger Lothar Mohn hatte Befürchtungen geäußert, mit dem neuen Zuschnitt könnte das gefährdet sein. Warum die traditionelle Kopplung jetzt aufgehoben wurde, kann bis heute niemand ganz überzeugend beantworten.

Unerwarteter Amtssitz: Statt in der Neustädter Hof- und Stadtkirche arbeitet Harald Röhrig seit Februar in der Herrenhäuser Kirche. Quelle: Tim Schaarschmidt

Röhrig aber ist nach eigenem Bekunden gern nach Herrenhausen gekommen, obwohl er bei der Bewerbung noch vom Amtssitz nahe der Innenstadt ausgegangenen ist. Die Pläne, die er damals für die Neustädter Kirche entwickelt hat, würden nun aber wohl in der Schublade bleiben müssen, weil die Situation in Herrenhausen ganz anders sei, sagt der der neue Kirchenmusikdirektor. Ein Schwerpunkt dort wird nun die Arbeit mit der Kantorei sein, die sein Vorgänger Martin Ehlbeck aufgebaut hat. Eigentlich sollte das erste Konzert im Juni sein, mit möglichst vielen Sängern und Orchestern – „das ganze Programm“, wie Röhrig sagt, aber Corona hat das verhindert.

Wie geht es den Chören?

Was die Pandemiepause aus seiner neuen Kantorei, die er noch gar nicht richtig kennenlernen konnte, und all den anderen Chören im Sprengel gemacht hat, ist ein Thema, das ihn gerade umtreibt. Ohne regelmäßige Proben könnte viel verloren gegangen sein. „Da muss man jetzt strategisch rangehen und sich nicht gleich zu hohe Ziele setzen.“

Dieser klare Blick für die Realität ist wohl ebenso typisch für Röhrig wie die Fähigkeit, dennoch zukunftsweisende Begeisterung zu entfachen. Das hat er an seiner vorherigen Stelle bewiesen. Bei seinem Amtsantritt waren zehn Sänger und Sängerinnen im Kirchenchor. Als er ging, waren es 90.

Von Stefan Arndt