Hannover

Er ist wieder da. Und er trägt Frack. Heino hat 2019 mit der „Und Tschüss“-Tournee seinen Bühnenabschied gefeiert. Es war der zweite nach einem bereits angekündigten Abschied im Jahr 2005. Und wie auch damals ist Heino zurückgekehrt. Jetzt steht er auf der Bühne des Kuppelsaals in Hannover und singt Klassik.

Stücke von Mozart und Brahms

Vor ihm sitzen – coronabedingt – nur rund 300 Fans mit Mund-Nasen-Schutz und hören geduldig zu, wie der 82-Jährige Werke von Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart zum Besten gibt. Nach Heinos Ausflügen ins Metal-Genre, Bühnenauftritten mit Rammstein und sogar einigen Heino-Rapsongs Ende der Achtzigerjahre wundert die meisten sowieso nichts mehr.

Heino spielt fast zweieinhalb Stunden für sein Publikum – inklusive kurzer Pausen. Quelle: Franson

Heino ist ein Romantiker. Bevor er das Stück „Ach, ich hab in meinem Herzen“ aus Norbert Schultzes eher selten gespielter Oper „Schwarzer Peter“ beginnt, verrät er seinen Gästen, was in seinem Herzen wohnt: seine Seele. Dann singt Heinos die erste Zeilen mit sonorer Stimme. Eine Frau im Publikum wischt sich Tränen von der Wange.

Stargast ist Violinist Yury Revich

Danach geht es mit drei Violinensoli des Stargasts des Abends weiter: Heino hat Yury Revich mit nach Hannover gebracht, und der spielt auf einer Violine, die Antonio Stradivari vor rund 300 Jahren gebaut hat. Mit nur 17 Jahren trat der Violinist das erste Mal in der New Yorker Carnegie Hall auf. Jetzt spielt er für Heinos „Freunde“ – so nennt der 82-Jährige das Publikum an diesem Abend.

Die Frau, die eben geweint hat, sieht ein bisschen ratlos aus. Dafür wiegt eine Frau in der ersten Reihe begeistert den Kopf im Takt zu Revichs Violinenspiel. Heino pausiert derweil. Er sitzt auf einem Stuhl am Bühnenrand.

Heino applaudiert Startgast und Violinist Yury Revich. Daneben steht Nicole Mieth, die den Abend moderiert. Quelle: Samantha Franson

Neben Revich, der Heino im Laufe des Abends immer wieder unterstützt, stehen fünf weitere Musiker und Musikerinnen mit dem Schlagerstar auf der Bühne – darunter der Komponist und Organist Franz Lambert. Mehr Menschen auf die Bühne zu holen war aufgrund der Pandemie nicht möglich. Man sei dem Veranstalter dankbar, dass man die 20 Konzerte der „Heino goes Klassik“-Tour überhaupt spielen könne, lässt Heino über Nicole Mieth mitteilen. Die Schauspielerin führt durch den Abend.

Ärztesong nach der Pause

Je weiter sich der Abend dem Ende zuneigt, desto mehr bekommt das Konzert dann doch noch eine Heino-Note und die Klassik tritt ein wenig zurück. Nach der Pause stimmt Heino Seemannslieder an und singt „Junge“, seine Coverversion eines Ärztesongs. Es folgen die ersten Jubelschreie aus dem Publikum.

Ein ganzes Orchester konnte Heino aufgrund der Pandemie nicht auf die Bühne holen, dafür aber einige Musikerinnen und Musiker. Quelle: Samantha Franson

Nach knapp zwei Stunden verabschiedet sich der 82-Jährige mit dem Wiegenlied von Johannes Brahms und den Worten „Ich bleibe Ihr Ihnen stets ergebener Heino“ von seinen Gästen. Das Publikum hebt es aus den Stühlen. Heino belohnt die Standing Ovations mit einem schmetterndem letzten Medley seiner größten Hits.

Die Menschen im Saal klatschen enthusiastisch im Takt. Einige sind stehen geblieben und tänzeln ein wenig hin und her. Sie sind froh, kurz vor Schluss noch etwas Klassisches von dem „ihnen stets ergebenen“ Heino geboten zu bekommen. Auch wenn es keine Klassik ist.

Nach dem Konzert gibt Heino noch eine Autogrammstunde. Quelle: Samantha Franson

Von Nadine Wolter