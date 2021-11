Hannover

Gerade ist ihr neues Album „Rausch“ erschienen, ihre Schwangerschaft sorgte für Wirbel – und bei „Wetten, dass ...?“ sang sie live mit den Männern von Abba. Jetzt hat Helene Fischer angekündigt, dass sie 2023 auf eine große Tournee gehen wird. Dabei stehen vom 13. Juni bis zum 18. Juni auch mehrere Konzerte in der ZAG-Arena in Hannover auf dem Programm.

Im Jahr 2018 spielte Helene Fischer in der HDI-Arena. Quelle: Rainer Dröse

In der Halle, die damals noch TUI-Arena hieß, war sie schon 2014 bei ihrer „Farbenspiel“-Tour zu Gast, im Jahr darauf gab sie ihr Debüt im Stadion. Im Jahr 2018 lockte sie abermals Zehntausende in die HDI-Arena– und präsentierte ein gewaltiges Showspektakel. Den Eigner der ZAG-Arena kennt Helene Fischer persönlich: Im Sommer 2019 trat sie hier beim 80. Geburtstag von Günter Papenburg auf.

Ihre Arena-Tour soll sie 2023 mit 70 Konzerten in Orte in Deutschland, Österreich und der Schweiz führen. Wie der Veranstalter Live Nation mitteilte, kooperiert die Sängerin dabei mit dem berühmten Cirque du Soleil – akrobatische Einlagen gehören bei Helene Fischer ja gewissermaßen zum Metier.

Helene Fischer 2023: Auftakt in Bremen

Während die Sängerin für 2022 nur ein einziges Deutschlandkonzert angekündigt hat – im August vor 150.000 Fans auf dem Münchener Messegelände – ist ihr Terminkalender im Jahr darauf prall gefüllt. Zum Auftakt ihrer Tour steht am 21. März 2023 ein Konzert in Bremen auf dem Plan. Danach ist sie in Köln, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich und München zu Gast. Ihr letztes Konzert will sie am 8. Oktober in Frankfurt geben.

Im vergleichsweise kleinen Kreis: Helene Fischer trat 2019 beim 80. Geburtstag von Unternehmer Günter Papenburg auf. Quelle: Nancy Heusel

Nach Angaben von Live Nation wird Helene Fischer neben alten Hits auch Songs ihres Albums „Rausch“ vorstellen und „eine neue fantastische Show voll magischer Momente“ präsentieren. Sie werde neben ihrer Band und Tänzern auch „ausgesuchte Weltklasse-Artisten“ auf die Bühne holen. Das Publikum erwarte „ein überwältigendes Bühnendesign, mitreißende Choreografien und Herzschlagmomente, die einem den Atem rauben“, heißt es.

Informationen zum Ticketverkauf sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Von Simon Benne