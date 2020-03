Hannover

Über Geschmack lässt sich nicht streiten, vielleicht sind sich deshalb so viele Menschen in diesem Punkt einig: Wer sich genauer mit Musik beschäftigt, stößt irgendwann auf Johann Sebastian Bach. Für die meisten klassischen Musiker ist er ohnehin das Maß aller Dinge, und auch Jazz-, Pop- und Rockmusiker finden bei ihm oft etwas, was sonst offenbar nicht zu finden ist. Bachs Musik scheint eine Art Konzentrat zu sein: eine tönende Version von Platons Ideen, der geistige Kern von dem, was Musik ausmacht.

Es lohnt sich also, einmal etwas von Bach anzuhören. Doch was eigentlich? Das geläufige Verzeichnis seiner Werke listet von der Kantate „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ bis zur „Kunst der Fuge“ 1080 Kompositionen auf, und das ist nicht einmal eine vollständige Aufstellung.

Höhepunkt und Ende

Zudem spürt man schon bei den Titeln dieser beiden Stücke, dass einem diese Musik zunächst sehr fremd erscheinen kann: Kantaten und Fugen stehen für eine Jahrhunderte alte Musikkultur, die Mitte des 18. Jahrhunderts mit diesem Komponisten ihren Höhepunkt erreichte – und ihr Ende.

Bachs Musik überfällt den Hörer nicht so unwiderstehlich wie die von Beethoven. Sie wirkt zunächst etwas spröde. Natürlich ist sie zeitlos. Und doch haftet auch ihr der Zeitgeschmack von vor 300 Jahren an. Man muss erst lernen, das zu überhören.

Am besten geht das mit Instrumentalmusik. Sie kann guter Einstieg sein, von dem aus man sich langsam bis zu den Hauptwerken vorarbeiten kann: den großen Passionen. Die werden sonst immer kurz vor Ostern aufgeführt – in diesem Jahr wird man sich wohl auch dabei mit Aufnahmen begnügen müssen.

Der Weg zu Bach

Hier also ein möglicher Zugangsweg zum größten aller Komponisten in fünf Schritten:

Adagio aus der Sonate Nr. 3 in C-Dur für Violine Solo: Ein kurzes Stück für ein Instrument, das dem Hörer in knapper Form den Weg nach innen weist. Eine inspirierte Aufnahme gibt es mit dem Geiger Christian Tetzlaff.

Goldberg-Variationen: Ein umfangreiches Werk für ein Tasteninstrument, meist wird es auf dem Klavier gespielt. Bach verändert eine „Aria“ – eine Melodie von großer Schönheit über einer schlichten Basslinie – auf 30 verschiedene Weisen, ehe er nach einer gut einstündigen Reise zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Legendär sind die beiden Einspielungen von Glenn Gould, eine gute moderne Alternative ist eine Aufnahme des hannoverschen Klavierprofessors Lars Vogt.

„Schafe können sicher weiden“: Erste Annäherung an die Vokalmusik – vorerst noch in einer instrumentalen Bearbeitung. Die Arie aus der weltlichen Kantate „Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd“ gibt in der Klavierversion (zum Beispiel mit der Pianistin Khatia Buniatishvili) eine Ahnung von dem großen Trost, den Musik spenden kann.

Kreuzstabkantate: Schon eine ganze Kantate, also ein mehrsätziges meist geistliches Werk, das für die Aufführung im Gottesdienst gedacht war. Eher eine Ausnahme ist der Sologesang, der hier im Mittelpunkt steht. Bach hat die Stücke für die Stimme seiner Frau Anna Magdalena komponiert, heute werden sie meist von einem Bassbariton gesungen – beispielhaft schön von Peter Kooy, der dabei von Philippe Herreweghe begleitet wird.

Johannes-Passion: Ein Gipfelwerk – für manchen Kenner neben der Matthäus-Passion oder der h-Moll-Messe vielleicht nur die Nummer drei. Aber nirgendwo sonst bei Bach ist die Musik so wunderbar dramatisch und darunter trotzdem tief und geheimnisvoll. Gute Aufnahmen gibt es viele – allerdings sollten unbedingt Alte-Musik-Experten wie etwa Nikolaus Harnoncourt beteiligt sein.

Von Stefan Arndt