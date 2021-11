Hannover

Es war die Zeit des noch ungebrochenen Fortschrittsglaubens – und es gab viel Mut zur Größe: In den Siebzigerjahren erfand sich Hannover in Teilen neu. Das Ihme-Zentrum, das Bredero-Hochhaus und das Kröpcke-Center entstanden als Kompositionen aus Stahl und Beton. All diesen Projekten war gemein, dass sie „Hoch hinaus“ wollten. So ist der Titel einer DVD, auf der das Filminstitut Hannover jetzt historische Filmdokumente aus jener Zeit veröffentlicht hat.

Der Geist der Siebzigerjahre: Filmdokumente zeigen Bilder vom Bau des Ihme-Zentrums. Quelle: Filminstitut Hannover

Spektakuläre Luftaufnahmen aus dem Archiv des Filmemachers Heinz Koberg zeigen, wie gigantisch die Baustelle des Ihme-Zentrums sich damals ausnahm. „Der gesamte Komplex wurde in einem Stück gebaut“, sagt Peter Stettner, der Leiter des Filminstituts an der Expo-Plaza. Unter anderem auf dem früheren Gelände der Mechanischen Weberei und der Lindener Brotfabrik entstand hier von 1971 an das „größte gegossene Betonfundament Europas“, wie man damals stolz vermeldete.

Naiver Aufbruchsgeist

Ein weiterer Film über den Bau des Bredero-Hochhauses von 1973 zeigt, wie die Stadt den Raschplatz mittels der neu geschaffenen Passerelle an die City anbinden wollte. Das Hochhaus sollte dabei ein baulicher Ankerpunkt sein, um die Gegend hinter dem Bahnhof aufzuwerten.

Der Film zeigt auch Impressionen vom Flohmarkt, vom Flughafen und vom Stadion. Bilder aus einer Stadt, „in der sich Menschen und Fahrzeuge den Platz streitig machen“, wie es im Originalkommentar schon damals hieß.

Der Essener Baukonzern Huta-Hegerfeld produzierte 1975 einen aufwendigen Werbefilm über den Bau des Kröpcke-Centers. Mitten in der Stadt entstand im Zuge der Bauarbeiten damals zunächst ein 26 Meter tiefes Loch – und aus diesem erwuchs dann oberhalb der U-Bahn-Station das gewaltige Center, das 1975 feierlich übergeben wurde.

Nach nicht einmal 50 Jahren sind diese Filme Dokumente der Zeitgeschichte. Sie vermitteln etwas vom Aufbruchsgeist jener Jahre – und zugleich wirkt die himmelsstürmende Betoneuphorie heute befremdlich naiv.

Die DVD „Hoch hinaus“ gibt es für 10 Euro unter anderem im Künstlerhaus, Sophienstraße 2, und im Antiquariat Becker, Lister Meile 49. Am 3. Dezember, 18 Uhr, wird sie im Künstlerhaus vorgestellt. Bereits am 26. November, 18 Uhr, präsentiert das Filminstitut dort zum 75-jährigen Landesjubiläum Niedersachsens Filmdokumente unter anderem aus der Nachkriegszeit.

Von Simon Benne