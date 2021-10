Frau Meyer, am 29. Oktober treten Sie im TaK in Hannover mit Ihrem Programm „Zurück in die Zugluft“ auf. Wieso Zugluft? Hat man es im Kabarett nicht lieber gemütlich?

Wer’s gemütlich will, ist im kuscheligen Kammerkonzert besser aufgehoben als in meinem gesellschaftspolitischen Kabarett mit Bildungsanspruch. Die spannende Aufgabe am Abend im TaK wird sein: relevante Themen humoristisch zu beackern. Das Publikum darf sich freuen auf: die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins.

Inka Meyer ist Kabarettistin, Autorin, Schauspielerin und Designerin – und sie war auch als Art-Direktorin lange in Werbeagenturen tätig. 2014 startete sie ihre Karriere als Kabarettistin mit ihrem Programm „Kill me, Kate! Die gezähmte Widerspenstige". Ihr zweites Programm „Der Teufel trägt Parka" kam 2017 heraus. Am Freitag, 29. Oktober, 20 Uhr, gastiert sie mit „Zurück in die Zugluft" in der Kabarettbühne TaK, Am Küchengarten 3–5, in Hannover.

Ist das der Untertitel? Wieso braucht ihr „Zugluft“-Programm denn einen Untertitel?

Braucht es nicht. Aber ich hatte zwei gleichermaßen passende Titel, sodass ich einen davon zum Untertitel gemacht habe. Die Presse schreibt, meine Texte wären oft ein wildes Pointen-Feuerwerk. Und wer die Wahl hat, hat die Qual. Vielleicht ist es ja ein netter Nebenverdienst in diesen Zeiten, sich neue Programmtitel für Kulturkollegen ausdenken? Für eine Comedienne würde ich zu „Die Prinzessin von Humbug“ raten. Für einen Literaturpreis „Das tapfere Schreiberlein“. Ich hätte auch einen aufregenden Titel für eine Weihnachtsrevue: „Covid Navidad!“

„Die Leute können im TaK neuen Mut schöpfen“

Ah, lieber nicht. Warum sollen denn die Leute zu Ihrem Auftritt ins TaK kommen?

Um neuen Mut zu schöpfen. Mut, dass ein entspannter sozialer Kontakt mit anderen Menschen wieder möglich und erlaubt ist. Denn das gemeinsame Lachen ist das, was den großen Unterschied zum Streaming ausmacht! Und die Menschen wieder verbindet. Über den Irrsinn der Zeit miteinander zu lachen kann durch nichts ersetzt werden.

Wie sieht’s denn mit dem Vorverkauf aus?

Ein Gruselkabinett. Nicht nur in Hannover – alle Bühnen kämpfen derzeit. Der Abend wird als 2-G-Veranstaltung durchgeführt. Es darf sich also jeder sicher fühlen. Und vor allem: Endlich mal wieder Kabarett live genießen! Ist das nicht was? Viel besser als einen wackligen Stream konsumieren, wo der Kabarettist sich tot stellt. Also, eingefroren ist. Ich garantiere: Bei mir sitzt der Ton! 1,5 Jahre lang konnte ich mich nun erfolgreich dem Streaming widersetzen. Was ist denn bitte Zoom? Ein Lied von Klaus Lage? „… und es hat Zoom gemacht!“

„Zu unserem Glück fehlen nur noch die Zuschauer“

Was ist Ihrer Meinung nach denn der Grund für die Zurückhaltung der Kabarettfreunde beim Kartenkauf?

Böse Mächte. Sogenannte „Home-Entertainment-Systeme“, die versuchen, uns den Unterhaltungsauftrag abzunehmen. Das lassen wir Kleinkünstler aber nicht zu! Und bauen mit den Bühnen die Kultur von Grund auf wieder auf. Jetzt fehlen uns zu unserem Glück nur noch die Zuschauer.

Sie waren, bevor Sie Kabarettistin wurden, auch als Art-Direktorin bei Werbeagenturen unterwegs. Müssen Sie vielleicht nur bessere Werbung machen, und dann läuft’s schon?

„Es hat eine Entwöhnung von Livekultur stattgefunden“

Selbst die „sicheren Bänke“, wie Veranstalter die TV-bekannten Künstler nennen, ziehen derzeit in kleine Räume um. Es hat eine Entwöhnung von der Livekultur stattgefunden, die Menschen gehen viel weniger aus. Das ist für uns zwar traurig, aber wir Kulturmenschen werden lernen uns anzupassen. Angebot und Nachfrage gilt es neu auszutarieren. Anstelle wie vor der Pandemie drei- bis viermal wöchentlich zu spielen habe ich meinen Tourplan bereits auf zwei Gastspiele pro Woche umdisponiert. Ich habe damit das Ruder kurzerhand rumgerissen: runter vom Vollgas! Frei nach dem Blockbuster „Titanic“ lautet mein Motto: „My Art will go on!“

Sehnen Sie sich manchmal nach der Welt der Werbung zurück?

Mit Sicherheit nicht – da gibt’s auch kein Zurück mehr. Wer einmal die Süße der Selbstständigkeit genossen hat … Die Bühne ist mein Leben geworden. Ich gehörte einfach auf die Bretter, die für mich die Welt bedeuten.

Ist Kabarett heute eigentlich komplizierter geworden? Gibt es Witze, die Sie lieber nicht machen, weil Sie jemanden verletzen könnten?

Kabarett darf ja polarisieren, das gehört schon dazu. Aber im TaK dürfen meine Gäste ruhig mal für zwei Stunden ihre alltäglichen Sorgen vergessen. Mein Kabarett soll die Menschen berühren. Dabei steht für mich immer der Humor an oberster Stelle. Mit seiner Hilfe schüttle ich die Zuschauer ein bisschen durch.

