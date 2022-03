Hannover

Im Grunde können ja alle möglichen Phänomene Gegenstand der Wissenschaft und der Kunst werden. Zum Beispiel Stufen und Treppen. Scalalogie nennt sich die Wissenschaft der Treppe. An der Technischen Hochschule Regensburg gibt es ein Institut dafür. Es heißt „Friedrich-Mielke-Institut für Scalalogie“, benannt nach Friedrich Mielke, einem Pionier auf dem recht unebenen Gebiet der europäischen Treppenforschung. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Scalalogie beschäftigen sich mit allen Arten der Überwindung von Höhenunterschieden durch Konstruktionen mit Stufen.

Und auch die Künstlerin Jasmin Werner beschäftigt sich mit der Scalalogie. Stufen und ihre Zusammenführung zu Treppen, Auf- und Abstiegsgeschichten aller Art, Gedanken zum Hoch und Runter in Gebäuden – und auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen – prägen ihr Werk. Vor gut drei Jahren hat der Kunstverein Braunschweig der Künstlerin und ihrer Auseinandersetzung mit der Ikonografie und Kulturgeschichte der Treppe eine große Ausstellung gewidmet.

In der Herzkammer ihrer Kunst

Jetzt ist eine Arbeit von Jasmin Werner an einem Ort zu sehen, der so etwas wie die Herzkammer ihrer Kunst sein könnte. In der Reihe „Stufen zur Kunst“, die die Stiftung Niedersachsen zusammen mit dem Kunstverein veranstaltet, präsentiert die Künstlerin eine Installation im Treppenhaus des Künstlerhauses. Das Treppenhaus, in dem ihre Kunst zu sehen ist, ist nicht der repräsentative Haupteingang des Künstlerhauses, sondern ein seitlich eingebauter Betonkasten mit Fahrstuhlschacht und Treppen, die an vier Seiten bis hoch zu den Büros der Stiftung Niedersachsen führen.

Dieses Treppenhaus ist ein pures Treppenhaus, schnörkellose Betonarchitektur ohne irgendetwas, das vom Zweck der Höhenüberwindung ablenkt. So war das jedenfalls bis vor zehn Jahren. Dann haben sich Kunstverein und Stiftung Niedersachsen zusammengetan und das Projekt „Stufen zur Kunst“ entwickelt. Jeweils für ein ganzes Jahr stellen die beiden Institutionen das Treppenhaus einer Künstlerin oder einem Künstler zur Verfügung. Und jetzt darf Treppenexpertin Jasmin Werner das Treppenhaus in einen ganz eigenen Kunstraum verwandeln.

Anders als viele Kolleginnen und Kollegen vor ihr interessiert sich Jasmin Werner nicht für den großen leeren Raum in der Mitte der seitlich angeordneten Treppen. Ihr Interesse gilt den Stufen. Sie hat neue, farbige Stufen kreiert, die sie an die glatten Unterseiten der Betontreppen hängt. Sie hat die Treppen gewissermaßen verdoppelt, aber geeignet sind ihre Überkopf-Stufen nur für Antipoden, die der Schwerkraft trotzen.

Auch eine Art Karriereleiter: Jasmin Werner im Treppenhaus der Stiftung Niedersachsen und des Kunstvereins. Quelle: Tim Schaarschmidt

Einige ihre Überkopf-Stufen (die manchen Besucher bei der Betrachtung mit Blick nach oben durchaus ins Stolpern bringen können) hat sie mit Texten und Bildern unterlegt, in denen Stufen eine Rolle spielen: Dantes „Göttliche Komödie“ mit ihren Stufen zur Hölle und zum Paradies, Texte des mittelalterlichen Philosophen Raimundus Lullus oder des 1982 verstorbenen Architekten Lennart Kvarnström. Das lädt durchaus zum Grübeln ein – am Ende auch über die Frage, ob es sich bei Stufenmodellen nicht immer um grobe Vereinfachungen der Wirklichkeit handelt.

Eigentlich gibt es – jenseits von Treppen – gar keine Stufen

Ob Sozialwissenschaften, Psychologie oder Biologie: Immer, wenn man genauer hinschaut, lösen sich die Stufen in den Modellen auf. In der Wirklichkeit hat man es eher mit Übergängen als mit Stufen zu tun. Eigentlich gibt es – jenseits von Treppen – gar keine Stufen. Wir denken nur ganz gern mit ihnen.

So ein Hinweis auf Übergänge, auf Verbindungen jenseits von Stufen, fehlt in der Treppenhausschau in Hannover. In ihrer Ausstellung in Braunschweig hatte Jasmin Werner so etwas durchaus präsentiert. Dort waren auch Rolltreppen zu sehen.

Die Installation ist bis zum 12. März 2023 im Treppenhaus des Künstlerhauses zu sehen. Der Eingang erfolgt über den Kunstverein.