Hannover

Bäche säuseln, Flüsse flüstern, Ströme murmeln, und Wasserfälle brüllen. Auch das Plätschern der Leine hört sich zuweilen wie eine menschliche Stimme an. Als wolle uns der Fluss etwas sagen. Meist achtet man aber nicht groß darauf. Flüsse! Sollen sie doch reden.

Der Klangkünstler Fritjof Mangerich versucht, Menschen am Fluss für die Sprache des Wassers sensibel zu machen. Und auch für das Brummen und Summen vom nahegelegenen Schnellweg. Für das Klangkunstfestival Intraregionale, das vom 13. Juni bis zum 18. Juli an zwölf Orten in der Region Hannover Klangkunstwerke von zwölf Künstlerinnen und Künstlern präsentiert, hat er eine akustische Intervention an der Wasserkunst in Herrenhausen erschaffen. Durch ein kreisrundes Loch in einer Fensterscheibe des frisch renovierten Gebäudes klingt Befremdliches: ein Brummen und Brausen, ein Knistern und Sausen. Wortfetzen sind zu hören, Rauschen, Werbung, Ansprachen, dann ein Knistern und kurz wieder Stille. Zu hören ist auch, dass das städtische Grundrauschen nun ein Nebenrauschen bekommen hat oder ein Gegenrauschen.

Fritjof Mangerich hat den „Brunnen für eine unbekannte Stadt“ geschaffen. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Es geht hier um „Schattierungen des Rauschens“, sagt der Künstler über sein Werk , das den tiefbohrenden Titel „Brunnen für eine unbekannte Stadt“ trägt. Nicht alle Passanten eilen taub an der Geräuschquelle vorbei. Manche bleiben stehen, leihen der Klangkunst ihr Ohr und versuchen einen Blick ins Gebäude zu werfen, um die Quelle des Sausens und Brausens, der Wörter und Klangfetzen zu entdecken. Und vielleicht denken sie dann auch ein bisschen über das Phänomen des Gegenschalls nach oder darüber, wie Klangkunst einen für Klänge (wie etwa die vom Westschnellweg) zu sensibilisieren vermag, für die man vielleicht doch lieber unsensibilisiert geblieben wäre.

Im Gebäude der renovierten Wasserkunst befindet sich nach dem Tod von Asmus Petersen nun kein Künstleratelier mehr. Im Erdgeschoss ist eine Ausstellung über die Technik und Geschichte der Wasserkunst fast fertig eingerichtet, allerdings noch nicht zu besichtigen. Sie wird im kommenden Jahr – wenn die Entwicklung der Pandemie es zulassen sollte – eröffnet.

Die zwölf Kunstwerke des Klangkunstfestivals Intraregionale sind Dank der rückläufigen Inzidenzwerte mittlerweile auch ohne Reservierung zu besuchen, feste Öffnungszeiten gelten nur bei den Installationen in Langenhagen, Neustadt, Isernhagen und Bissendorf.

Von Ronald Meyer-Arlt