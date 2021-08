Hannover

Die Besetzung beim Klassik Open Air? Weltklasse. Daran hat sich nichts geändert, auch wenn die offizielle Verantwortung für das Opernspektakel vom NDR, der das Format 2014 zum ersten Mal in den Maschpark gebracht hat, nun auf die Stadt übergegangen ist. Die hat mithilfe von Sponsoren und Partnern wie enercity und Rossmann, Hannover Concerts, Nordmedia und der Madsack-Tochter TVN die Lücken geschlossen, die die Sparmaßnahmen beim NDR gerissen haben.

So gibt es weiter viel Qualität auf der Bühne: beim Orchester – das ist weiterhin die NDR Radiophilharmonie – und bei den Solisten. Dass die Sopranistin Nadine Sierra und der Tenor Stephen Costello Weltklasse haben, hat man 2017, als die beiden für „Rigoletto“ erstmals in Hannover zu Gast waren, noch damit verdeutlicht, dass sie zu den Stars der New Yorker Metropolitan Opera gehören. Ein Teil des Glanzes des weltweit größten und bekanntesten Opernhauses fiel damit auch auf den Maschpark.

Die Pandemie hat diese Verhältnisse nun umgekehrt. Die Oper in New York ist seit Monaten geschlossen, die Orchestermusiker entlassen, die Solistinnen und Solisten fast vergessen.

Endlich wieder Publikum

Das Solistentrio mit Andrzej Filończyk (von links), Nadine Sierra und Stephen Costello mit dem Dirigenten Ivan Repušić. Quelle: Rainer Droese

Sie sei sehr glücklich, wieder in Hannover zu sein, sagt daher Sopranistin Sierra am Tag vor der ersten Aufführung im Maschpark. „Es ist schön, nach Deutschland zurückzukehren“, so die Sängerin: „Ich habe das Gefühl, dass Künstler und Künstlerinnen hier für das Publikum eine Bedeutung haben. Das fühlt sich in den USA gerade ganz anders an.“

Dem schließt sich auch Bariton Andrzej Filończyk an, der das Solistentrio in diesem Jahr komplettiert. „Es ist nicht einfach nur eine Gelegenheit, endlich wieder vor einem Publikum zu singen“, sagt er zu den Open-Air-Auftritten, bei denen jeweils rund 2000 Menschen im Park zuhören können: „Es ist ein Segen, das Glück der Musik wieder teilen zu können.“

Keine Chance für Zaungäste

Keine Chance für Zaungäste: Der Maschpark ist für das Klassik Open Air in diesem Jahr blickdicht abgesperrt. Quelle: Stefan Arndt

Die Zahl der Plätze im Maschpark ist in diesem Jahr allerdings pandemiebedingt eingeschränkt: Die Gratiskarten, die die Stadt ausgegeben hat, waren nach wenigen Stunden vergriffen. Und Zaungäste ohne Tickets, die sonst ausdrücklich zu den Aufführungen eingeladen waren, sollen diesmal nicht kommen: Die mobilen Zäume um den Maschpark sind zusätzlich mit Sichtschutz ausgestattet, damit es nicht zu Menschenansammlungen kommt.

Testpflicht für alle

Damit die Veranstaltung überhaupt genehmigt werden konnte, war ein besonders strenges Hygienekonzept erforderlich. Neben den erforderlichen Abständen, die auf den Sitzplätzen am Donnerstag sorgfältig ausgemessen wurden, und dem Verzicht auf Gastronomie gehört dazu vor allem die Testpflicht für alle Besucher: Auch nachweislich Geimpfte und Genesene müssen zum Einlass einen Lichtbildausweis und ein negatives Ergebnis vorweisen, das nicht älter als 24 Stunden ist.

Testbild und Testpflicht: Die Sitze für die Plätze vor der Videowand sind paarweise auf Abstand gestellt. Quelle: Stefan Arndt

Livestream auf haz.de

Zusätzlich zu den Testzentren, die sich ohnehin in unmittelbarer Nähe des Geländes, etwa im Theater am Aegi, befinden, richtet die Stadt ein weiteres auf dem Open-Air-Gelände ein. Die Veranstalter raten aber dazu, sich schon vorher testen zu lassen. Nico Röger von Hannover Concerts hat gute Erfahrungen mit diesem Konzept gemacht, das derzeit auch für alle Veranstaltungen auf der Gilde-Parkbühne gilt: „Es ist eine doppelte Absicherung“, sagt er. „Jeder soll sich beim Konzert sicher fühlen können.“

Wer keine Karte für die Generalprobe am Freitag oder die eigentliche Aufführung am Sonnabend bekommen hat, kann das rund anderthalbstündige Programm am Sonnabend ab 20 Uhr im Internet auf haz.de als Livestream verfolgen. Eine Aufzeichnung der Gala soll am 28. August im Fernsehen auf 3sat gesendet werden.

