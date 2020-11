Hannover

Wenn etwas gerettet werden muss, dann ist es in höchster Gefahr. Für die Kulturschaffenden steht schon lange fest, dass Beruf und Berufung in der Corona-Krise auf dem Spiel stehen. In Hannover wird nun eine Initiative mitten im Teil-Lockdown aktiv und kündigt ein umfangreiches Paket von Konzerten an. „Save our Music“ ist der programmatische Titel des Projekts, das die Ideengeber Torsten Block und Tinatin Tsereteli jetzt in einer Videokonferenz vorgestellt haben. „Die Pandemie stellt alles infrage: wer wir sind und was wir sind“, sagt Tsereteli. Die Kultur werde als „Luxusgut an den Pranger gestellt“.

16 Konzerte in 22 Tagen

Der „Save our Music“-Plan ist ambitioniert: 16 Konzerte mit überwiegend lokalen Künstlern und Publikum sind vom 1. bis zum 22. Dezember im Astor-Kino und der Fußballkneipe Nordkurve an der HDI-Arena geplant, die nach dem Dafürhalten der Organisatoren hervorragende Hygienekonzepte sowie Platz- und Lüftungsmöglichkeiten bieten. Mit dabei sind unter anderem Denise M'Baye, Diana Babalola, die Furys Thorsten Wingenfelder und Rainer Schumann mit ihren jeweils eigenen Projekten, Juliano Rossi und Kabarettist Matthias Brodowy.

Losgehen soll es am 1. Dezember in der Nordkurve mit der Band Hagelslag. Falls nach dem geplanten Ende des Teil-Lockdowns noch keine Konzerte möglich sein sollten, verschiebt sich der Beginn immer um einen Monat, bis Konzerte in diesem Rahmen wieder mit Publikum gespielt werden können. Nähere Informationen soll es ab Mitte November auf der erst dann freigeschalteten Homepage www.saveourmusic.de geben. Tickets gibt es jetzt schon unter www.tickets.haz.de, Stichwort „Save our Music“.

„Es geht um Zusammenhalt“

Wichtig ist, dass die Musiker und alle anderen, die an der Realisierung der Shows mitwirken, bezahlt werden, egal, wie der Kartenverkauf läuft. Möglich macht das die finanzielle Unterstützung des Kulturbüros der Stadt und dem Büro der Unesco City of Music.

„Es geht um Zusammenhalt“, sagt Hannovers SPD-Vorsitzender Adis Ahmetovic und fordert bei der Gelegenheit eine schnelle, unbürokratische Umsetzung der angekündigten Bundeshilfen für Kulturschaffende, „bevor weitere Menschen abrutschen und Schwierigkeiten haben, ihrer Kunst nachzugehen“.

Von Uwe Janssen