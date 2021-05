Hannover

„Wenn ich, eine sichtbare Muslimin, bei Rot über die Straße gehe, gehen mit mir 1,9 Milliarden Muslim*innen bei Rot über die Straße“, schreibt Kübra Gümüşay in ihrem Buch „Sprache und Sein“. Damit war die die Aktivistin, Feministin und Autorin nun bei der Kestnergesellschaft zu Gast und erklärt – begleitend zur Ausstellung „Lost and Found“ von Susan Hiller –, wie es dazu kommen kann, dass eine ganze Weltreligion gemeinsam mit ihr die Verkehrsregeln missachtet.

Die Autorin beginnt bei der Lücke: „Nicht jeder Mensch kann in der Sprache, die er spricht, sein. Nicht etwa, weil er die Sprache nicht beherrscht, sondern weil die Sprache nicht ausreicht“, liest sie aus ihrem Buch. Dazu nennt sie ein Beispiel der Wissenschaftlerin Miranda Fricker: In den Sechzigerjahren war der Begriff sexuelle Belästigung in den USA noch nicht weit verbreitet. Eine Belästigung, etwa am Arbeitsplatz, konnte also als Flirt oder gar Kompliment aufgefasst werden. Der Chef war sich keiner Schuld bewusst, und die belästigte Angestellte konnte das Geschehene noch nicht einmal benennen.

Wenn Ungerechtigkeit nicht in Worte gefasst werden kann

„So bleiben Menschen sprach- und machtlos angesichts einer Ungerechtigkeit, die nicht in Worte gefasst werden kann, sodass ausreichend viele Menschen sie als Ungerechtigkeit begreifen“, folgert Kübra Gümüşay. Die Sprache also weise Lücken auf – und eben diese seien politisch. Mittlerweile wird sexuelle Belästigung benannt, doch bis dahin war es ein langer Weg. Kübra Gümüşay geht noch einen Schritt weiter und fragt, warum gewisse Perspektiven und Erfahrungen gar nicht oder erst nach langen Kämpfen ihren Weg in die Sprache finden.

Kübra Gümüşay: „Sprache und Sein“. Hanser. 208 Seiten, 18 Euro. Quelle: Hanser Verlag

Dazu nennt sie ein eher ungewöhnliches Anwendungsbeispiel: Warum fühlt sich ein alter weißer Mann unbehaglich, wenn auf einer Konferenz pauschal über alte weiße Männer diskutiert wird? Er, der bislang als Individuum durch die Welt gegangen sei, erlebe plötzlich, wie es sei, als ein Vertretener einer Kategorie gesehen zu werden – die noch dazu mit negativen Eigenschaften besetzt sei, sagt Kübra Gümüşay. Plötzlich müsse er sich also dazu verhalten und nachweisen, dass er diesen negativen Zuschreibungen nicht entspricht. „Er muss also zunächst seine Individualität erkämpfen, bevor er sein kann.“

Individualität als Privileg

Diese Individualität, auch mit all ihren Fehlern, nennt die Autorin ein Privileg. Menschen, die von der Norm abweichen, werde dieses Privileg aber nicht zugestanden. „Sie werden als Kollektiv benannt und betrachtet.“ Für manche, wie den alten weißen Mann in der Konferenz, sei die Kategorisierung nur situativ. „Und für manche Menschen ist das ein konstantes Erleben“, sagt Kübra Gümüşay und nennt Beispiele aus ihrem Buch: Der Geflüchtete, die Homosexuelle, die Transfrau, der Mann mit Migrationshintergrund. Von ihrem individuellen Verhalten werde so gleich auf die ganze Gruppe geschlossen.

Lesen Sie auch: Juli Zehs Roman „Über Menschen“.

Wann dürfen diese Menschen einfach nur sie selbst sein? Auch diese Frage stellt Kübra Gümüşay in ihrem Buch. Die Antwort könnte vielleicht sein: Wenn wir alle unsere Kategorien über Bord werfen. Nein, sagt die Autorin. Kategorien brauche es, damit wir uns durch die Welt navigieren könnten. Sie plädiert stattdessen dafür, sich die Begrenztheit der eigenen Perspektive bewusst zu machen. Das hört sich ziemlich kompliziert an. Kübra Gümüşay hat darauf aber eine einfache Antwort: „Demut ist ein zentrales Wort hier.“

Von Alina Stillahn