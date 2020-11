Hannover

„Ich male meine Stadt“ – so lautet das Motto einer ganz besonderen Ausstellung, die aktuell im Kargah Kulturkiosk zu sehen ist. Im Mittelpunkt des Projekts von Tatjana Kulakovskaja (Kunstschule Lotus) und Anna Ivanchuk (Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk) mit jugendlichen Künstlern aus Hannover stand die Frage: Was bedeutet eigentlich Heimat?

„Jeder hat einen eigenen Blick auf Hannover“, sagt Kulakovskaja. Und das zeigt sich auch auf den Acrylbildern, die die Jugendlichen im Alter von elf bis 20 Jahren – einige von ihnen mit, andere ohne Migrationshintergrund – gemalt haben. „Die Ideen gingen sehr auseinander“, sagt auch Ivanchuk. Von bunten Feuerwerken bis hin zu moderner Architektur sei alles dabei.

Kunst soll Gefühle und Wünsche sichtbar machen

Die Bilder sollen den Jugendlichen nicht nur Gelegenheit geben, sich künstlerisch weiterzuentwickeln – sondern auch Erlebtes in ihren Bilder zu verarbeiten. „Sie sind eine neue Generation, sie fühlen und denken anders“, sagt Kulakovskaja. Vielen falle es schwer, die eigenen Gefühle in Worte zu fassen, aber die Kunst könne Gefühle und Wünsche sichtbar machen.

Statt für einen konkreten Ort entschied sich Natalia Zeichner für eine Szene im Regen. Quelle: Dimitrij Czepurnyi

Einige der Jugendlichen seien erst vor Kurzem in Deutschland angekommen, erzählt Kulkovskaja, daher sei die erste Frage gewesen: „Was gefällt euch an Hannover?“ Die 16-jährige Nelli Vasikova entschied sich für eine Brücke im Maschpark mit Blick auf das Neue Rathaus. „Mir gefallen viele Orte in Hannover, aber von hier aus finde ich die Architektur des Rathauses besonders schön“, sagt sie. Nelli ist zum Teil in Russland aufgewachsen und besuchte dort bereits über zwei Jahre eine Kunstschule. „Ich möchte später beruflich auch etwas mit Kunst machen“, sagt sie.

Eröffnung wird per Livestream übertragen

Die 20-jährige Tatjana Meyer hat es mit ihrem Bild von der Nord/LB sogar auf den Flyer der Ausstellung geschafft. „Das ist natürlich eine Ehre“, sagt sie. Das Motiv habe sie gewählt, weil sie den Sonnenuntergang und das Licht, das durch die Fensterfassade scheint, so schön gefunden hätte.

„Mir gefällt die Architektur", sagt Nelli Vasikova (16 ) über ihr Bild. Die Künstlerin hat bereits in Russland zwei Jahre lang eine Kunstschule besucht. Quelle: Dimitrij Czepurnyi

Wegen der neuen Corona-Regeln hatten die Organisatoren die Eröffnung der Ausstellung kurzfristig noch einmal umgeplant. Tatjana Meyer und Nelli Vasikova durften in den Kulturkiosk kommen und ihre Bilder präsentieren, die anderen Teilnehmer bekamen die Möglichkeit, die Eröffnung per Livestream im Internet zu verfolgen.

Ausstellung ist noch bis zum 9. November zu sehen

Das Projekt wurde unter anderem aus dem Integrationsfond der Region „Miteinander-Gemeinsam für Integration“ sowie vom Fachbereich für Zentrale Angelegenheiten Kultur der Landeshauptstadt Hannover finanziert. Besucher können sich die Ausstellung „Ich male meine Stadt“ noch bis Montag, 9. November, im Kulturkiosk ansehen. Aufgrund der aktuellen Corona-Regeln bitten die Organisatoren um eine persönliche Voranmeldung im Kargah-Stadtteilbüro an der Stärkestraße 19a oder telefonisch unter (0511) 1236788.

