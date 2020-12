Hannover

Die Kunsthäuser und Museen sind geschlossen, aber einige Häuser versuchen, mit Installationen im Außenraum trotzdem auf sich aufmerksam zu machen. Vor dem Landesmuseum etwa weisen erstaunlich große Plastikdinosaurier auf die – coronabedingt derzeit nicht zu sehende – Ausstellung „Kinosaurier“ hin.

Auch die Kestnergesellschaft bespielt jetzt ihren Außenraum. Auf der Fassade ist in großen, wie mit der Hand dahingeschriebenen Buchstaben der Satz „Das Publikum ist mein Körper“ zu lesen. Das Statement, das wie ein Kommentar zur Corona-Situation wirkt, stammt von Marcello Maloberti. Der 1966 in der Nähe von Mailand geborene Künstler arbeitet an einem Projekt, das er „Martellate“ (Hammerschläge) genannt hat. Seit 30 Jahren sammelt er Texte, die wie Hammerschläge wirken, und stellt sie im öffentlichen Raum aus.

Marcello Malobertis Arbeit ist für die Kestnergesellschaft der Auftakt eines neuen Formats, das zum Ziel hat, während des Lockdowns mit dem Publikum in Kontakt zu bleiben und die Sichtbarkeit des Hauses im öffentlichen Raum zu erhöhen. Im kommenden Jahr soll die Fassade von verschiedenen internationalen Künstlern und Künstlerinnen bespielt werden, unter anderem von Sharon Lockhart und Tim Etchells.

Das Statement von Marcello Maloberti ist von heute an bis zum 4. April 2021 zu sehen. Das Fassadenprojekt wird von einer Kampagne begleitet, die im Januar 2021 Plakate im Stadtraum, Postkarten und Screens im Fahrgastfernsehen umfasst.

Hier ist nichts zu sehen: Die Ausstellung zum „Vonovia Award für Fotografie“ findet unbeleuchtet hinter spiegelnden Scheiben statt. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Andere Häuser sind mit besonderen Aktionen für den Lockdown eher zurückhaltend. Das Sprengel-Museum etwa verfügt mit seiner Großen Glasfassade neben dem Foyer über eine sehr gute Möglichkeit, Kunst auch in den Außenraum zu übertragen. In der Halle ist gerade die Ausstellung zum „ Vonovia Award für Fotografie“ zu sehen. Die Wohnungsfirma hat einen Fotowettbewerb mit einem Preisgeld von insgesamt 42.000 Euro ins Leben gerufen. Junge Fotografinnen und Fotografen waren aufgerufen, Bilder zum Thema „Zuhause“ einzureichen. Die Jury des Wettbewerbs, der neben anderen Fotoexperten auch Ingo Taubhorn (vom Haus der Photographie in den Hamburger Deichtorhallen) und der Künstler und Fotograf Peter Piller angehören, hat die Hauptpreise für die „Beste Fotoserie“ Anja Engelke (erster Preis), Ingmar Björn Nolting (zweiter Preis), Tine Edel (dritter Preis) und Valentin Goppel vergeben.

Ihre Arbeiten sind jetzt in der Halle des Sprengel-Museums ausgestellt. Aber sie sind nicht zu sehen, denn von außen ist die Fotoschau so gut wie gar nicht einsehbar. Durch die spiegelnden Fenster der Fassade ist fast nichts zu erkennen. Die Bilder hängen an Stellwänden, die teilweise im rechten Winkel zur Fensterfront verlaufen. Die meisten Bilder befinden sich weit weg vom Publikum. Und die Beleuchtung hilft nicht, Spiegelungen in der Glasfront zu vermeiden.

Schade, hier wurde eine gute Gelegenheit, Kunst trotz Corona an die Öffentlichkeit zu bringen, nicht genutzt.

Von Ronald Meyer-Arlt