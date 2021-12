Hannover

Das Geschäft mit der Kunst folgt oft merkwürdigen Regeln. „90 Prozent der Ausstellungsbesucher kommen in den ersten drei Tagen“, sagt Klaus Ritgen, früher Konzertveranstalter, heute mit im Team der Ausstellungsmacher des „Kunstladens“ im hannoverschen Stadtteil List. Und weil das so ist, hat der „Kunstladen“ auch immer nur in diesen ersten drei Tagen einer Ausstellung geöffnet. Spätere Besuche sind freilich auch möglich, aber dann nicht einfach so, sondern auf Bestellung.

Coronabedingt läuft das Geschäft des „Kunstladens“, in dem Ausstellungen veranstaltet und Kunstwerke verkauft werden, seit anderthalb Jahren etwas zurückhaltend. An diesem Wochenende aber ist wieder eine neue Ausstellung zu sehen. Der „Kunstladen“ zeigt Bilder des in Hannover arbeitenden Künstlerpaares Dagmar und Thomas Helmbold.

Unterschiedliche Handschriften

Unterschiedliche Handschriften sind in vielen ihrer Werke durchaus zu erkennen. Sie ist Fotografin, er ist Maler. In ihren Werken gehen Malerei und Fotografie oft eine spannende Verbindung ein. Das Künstlerpaar bietet nicht nur Großformate, sondern auch kleinere Werke (zu erschwinglichen Preisen) an.

Die dreitägige Blitzausstellung soll einen ersten Eindruck von der Kunst der Helmbolds vermitteln – wer sich nicht gleich entscheiden kann, dem steht die Ausstellungen auch noch, nach Terminvereinbarung, in den kommenden Wochen offen.

Die „Engel“-Ausstellung von Dagmar und Thomas Helmbold im „Kunstladen“, Lister Str. 3, läuft vom 10. bis 12. Dezember..

Von Ronald Meyer-Arlt