Hannover

Die Kunstmuseen in Deutschland wollen schneller raus aus dem Lockdown. Mit einem Brief an die Kulturverantwortlichen von Bund und Ländern haben sich die Leitungen führender Häuser für eine Öffnung der Museen stark gemacht. „Unsere Sorge gilt der Eindämmung der Pandemie, zugleich aber auch einer dem jeweiligen Verlauf von Corona angepassten Wiedereröffnung der Museen“, heißt es in einem Schreiben an Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) sowie an deren Länderkolleginnen und -kollegen.

„Die Museen haben schon nach der Phase des ersten Lockdowns ihre Häuser mit großer Sorgfalt der neuen Situation angepasst“, schreiben die Verantwortlichen. Museen seien sichere Orte, in denen Hygienemaßnahmen strikt befolgt und „wie an keinem anderen öffentlichen Ort“ überwacht würden. Die meisten Museen verfügten über eine ausgefeilte Klimatechnik und Raumkapazitäten, die Bewegungsabläufe nach Distanzgebot steuern und entzerren könnten.

Anzeige

Mehr Gerechtigkeit

Museen könnten „für den Hunger auf Kultur ein Angebot machen, ohne die gesellschaftliche Solidarität in Frage zu stellen“. Dazu zählen aus Sicht der Leitungen etwa das schrittweise Herauffahren der Museen durch Bildungs- und Lernangebote für Schulen und zunehmend mögliche Individualbesuche in Museen bei Verzicht auf touristische Gruppenbesuche, Führungen oder Veranstaltungen. Schulklassen sollten unabhängig von Individualbesuchern in die Museen kommen können. Die Museen versprechen sich so „mehr Gerechtigkeit“ und „eine kulturelle Grundversorgung“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterzeichnet ist das Schreiben „sicher auch im Sinne weiterer Direktorinnen und Direktoren deutscher Kunstmuseen“ von mehr als 50 Museumsspitzen, darunter auch Reinhard Spieler vom Sprengel-Museum Hannover, Katja Lembke vom Landesmuseum Hannover, Christina Végh von der Kunsthalle Bielefeld und Andreas Beitin vom Kunstmuseum Wolfsburg.

Lesen Sie auch: Museumscard gilt wegen des Lockdowns länger

Reinhard Spieler vom Sprengel-Museum sagte auf Anfrage: „Wir sind bereit, jederzeit zu öffnen, und wir können flexibel auf alle Vorgaben reagieren.“ Spieler kann sich vorstellen, die Museen schon bald für Schulklassen zu öffnen, die hier bei ihrem Kunstunterricht reichlich Anschauungsmaterial zur Verfügung hätten. „Mir tut es leid, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht ins Museum gehen können“, sagte Spieler, „irgendwann verlieren sie womöglich den Zugang zur Kultur.“

Von Gerd Roth und Ronald Meyer-Arlt