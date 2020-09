Hannover

Alle Vorzeichen standen auf Sturm. Der Kunstverein plante den Saisonauftakt mit einer Ausstellung des kanadischen Künstlers Jon Rafmann. Doch dann gab es Vorwürfe gegen Rafmann. Drei Frauen berichteten von „emotionaler Manipulation“, Machtmissbrauch und erzwungenem Sex. Das alles soll vor Jahren passiert sein, die Vorwürfe konnten bislang noch nicht aufgeklärt werden, das Verfahren schwebt. Was also tun?

Naheliegend wäre es gewesen, dieses Problem zu thematisieren. Die Ausstellung also stattfinden zu lassen und mit ihr über die Zusammenhänge von Macht und Ohnmacht, Kunst und Verbrechen an einem konkreten künstlerischen Werk und dem unmoralischen oder auch gesetzwidrigen Verhalten genau dieses einen Künstlers zu diskutieren. Aber in den Strudel der Vermutungen und Anschuldigungen wollte sich Kathleen Rahn, Direktorin des Kunstvereins, nicht begeben. Sie lenkte das Sturmtief Jon kurzerhand um und verschob die Ausstellung, bis die Vorwürfe geklärt sind.

Eine andere Perspektive

Allerdings entfernte sie sich mit der Ersatzausstellung nicht gänzlich von dem Thema, sondern näherte sich ihm stattdessen klug aus einer anderen, abstrakteren Perspektive. Unterstützung fand sie bei Gaby und Wilhelm Schürmann: Aus deren bedeutender Sammlung von mehr als 1000 Werken komponierte sie zusammen mit Wilhelm Schürmann eine überaus faszinierende Ausstellung, die sich dem Thema des Fragilen, des leicht Zerbrechlichen und damit auch Schützenswerten mit 60 Werken von 20 Künstlern und Künstlerinnen widmet.

Entstanden ist dabei ein Abenteuerparcours, der kaum vielfältiger sein könnte. Immer wieder geht es darum, wie sich unser Blick täuschen lässt. Genaues Sehen muss von einem präzisen Denken sekundiert werden, erst dann wird aus Sehen Erkennen. Das ist die sinnlich-aufklärerische Botschaft der Ausstellung.

Irritation als Konzept

Das Werk von Rune Mields ist eine der beeindruckenden Stationen des in alle Richtungen begehbaren Parcours, und es ist gleichzeitig die älteste der gezeigten Arbeiten. Sie schuf 1969 ein Bild, in dem es vor allem um das Sehen geht – genauer, um das Entscheiden des Betrachters, was zu sehen ist. Was ist Vorder-, was Hintergrund im Bild, wie viele Dimensionen werden dargestellt, ist es überhaupt eine Darstellung oder eine Behauptung, die sich nicht in unserer Wirklichkeit wiederfinden ließe? Lustvolles Reflektieren kommt hier als kühle Malerei daher.

Blick in die Ausstellung mit Arbeiten von Ane Mette Hol (am Boden) und Constanze Böhm (Mitte). Quelle: Wilhelm Schürmann

Auch bei der Norwegerin Ane Mette Hol ist die Irritation Konzept. Sie hat großflächig gebrauchtes, braungraues Packpapier ausgelegt, als kämen wir in den noch nicht abgeschlossenen Aufbau der Ausstellung. Der genaue Blick jedoch zeigt anderes. Sie hat in monatelanger Arbeit reinweißes Papier so bemalt, dass jeder Fußabdruck, jeder Knick tatsächlich genau das nicht ist, sondern eine Täuschung, die bei den alten Meistern nicht hätte besser ausfallen können.

Loch in der Leinwand

Das breite Querformat von Constanze Böhm ist eine weitere Station, weiße Fläche rahmt großzügig ein lebensgezeichnetes Trinkergesicht, zitiert aus der holländischen Malerei des 17. Jahrhundert. Und direkt neben dem Gesicht ist ein Loch in die Leinwand geschnitten, sodass die tragende Lattenkonstruktion des Bildes zu sehen ist. Es geht also nicht nur allgemein um Fragiles, sondern immer auch um Kunst als System, als Behauptung und fragile Struktur.

Hauptstation ist sicher der „Mooving Floor“ von Jewyo Rhil, einer koreanischen Künstlerin, deren Arbeit eine große Ecke füllt. Es sind Bodenbretter, die nicht mehr fest ein Gefüge ergeben, einige sind auf kleinen Rollen montiert. Das Begehen, aktuell in der Ausstellung verboten, wird zu einem einzigen unsicheren Wanken, die Erde trägt ihr Publikum nicht mehr. Rhils starke Arbeit ist typisch für die gesamte Schau: Die Ausstellung wurde aus der Not geboren, jetzt ist sie zum eigentlichen Star des Kunstvereins geworden. Rahn hat richtig entschieden.

Die Ausstellung „wir blumen – Die Leichtigkeit des Fragilen. Werke aus der Sammlung von Gaby und Wilhelm Schürmann “ ist bis zum 15. November im Kunstverein zu sehen.

Von Frank G. Kurzhals